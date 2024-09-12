日本自民黨總裁選舉今正式公告　9位候選人登記參選「破紀錄」

▲日本自民黨將進行新任總裁選舉，12日公布告示。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

日本自民黨將於本月進行下一屆總裁選舉，選舉行程今（12）日正式起跑，在確定獲得20名推薦人（黨籍國會議員）推薦以後，共有9人透過代理人前往黨部登記參選，創下引進推薦人制度以來最多參選人數的紀錄，預計將於27日進行投開票，總裁將成為下任首相。

根據《日本放送協會》、《產經新聞》，日本自民黨總裁選舉正式起跑，12日上午10時在黨總部9樓接受候選人登記參選，一共有9人確定獲得20名黨籍國會議員推薦，預計將於27日當天進行投開票。

依登記和抽籤順序，為經濟安保大臣高市早苗（63歲，無派閥）、前經濟安保大臣小林鷹之（49歲，舊二階派）、內閣官房長官林芳正（63歲，舊岸田派）、前環境大臣小泉進次郎（43歲，無派閥）、外務大臣上川陽子（71歲，舊岸田派）、前官房長官加藤勝信（68歲，舊茂木派）、數位大臣河野太郎（61歲，麻生派）、前幹事長石破茂（67歲，舊石破派）、幹事長茂木敏充（68歲，舊茂木派）。

▼日本自民黨總裁選舉12日正式公告，一共有9位參選人。（圖／記者羅翊宬製圖）

自從現任總裁岸田文雄8月14日宣布放棄爭取連任後，受到黨內多數派閥解散等影響，使得現任閣員與黨員爭相出馬，爭取當選總裁或曝光知名度的機會，原本表態參選者多達12人，不過前總務大臣野田聖子、經濟產業大臣齋藤健皆因無法取得20人推薦，而於昨（11）日宣布退出選舉。

報導指出，此次自民黨總裁參選人數，創下1972年（昭和47年）引進推薦人制度以來的最高紀錄，超越2008年（平成20年）、2012年（平成24年）由5人參選的紀錄。

依照自民黨總裁選舉制度，表態參選者必須獲得20名黨籍國會議員的推薦，才能在公告當日前往黨總部登記參選，選票由367張黨籍國會議員票、367張黨員與黨友票（約110萬人分配）構成，合計為734票，黨員必須在12日至26日之間完成投票。

▲小泉進次郎。（圖／達志影像／美聯社）

若第一輪投票中有候選人獲得過半數票，則當選新任總裁。不過，一旦無人獲得過半數票，則將進入第2輪投票，由367名黨籍國會議員（一人一票）、都道府縣黨部（47票）進行投票，取得最多票者當選總裁，而岸田文雄將於9月底任期結束。

此次自民黨總裁選舉的論點聚焦於派閥政治資金登記問題，包括如何實施黨內與正制改革、政策活動費等問題，而目前日本國內面臨物價高漲等問題，因此候選人必須提出具體經濟政策，如何提升全國薪資水準、促進經濟成長，其他政治與社會問題包括修憲、選擇性的夫婦別姓（允許夫妻婚後能夠採同一姓氏、或保有各自姓氏）等。

《路透社》針對「誰是最適任下屆自民黨總裁的候選人」向民眾進行民意調查，結果顯示24%的受訪者認為石破茂適任、22%受訪者認為高市早苗適任，至於小泉進次郎則有16%的民眾認為適任。《日本放送協會》也於近日公布民調，石破茂獲得28%民眾支持、小林進次郎獲得23%支持，至於高市早苗則獲得9%支持。