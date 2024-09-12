收聘金結樑子！地獄婆婆逼結紮、趕媳孫出門　網驚：八點檔是真的

▲一名人妻控訴自己婆婆冷酷無情，婚後遭到種種凌辱。（示意圖，photoAC）

圖文／鏡週刊

通常公婆都會期望抱金孫，然而一名人妻慟訴懷孕後，婆婆不僅未見欣喜，甚至怕她生出有問題小孩，要求她檢查清楚，「有問題就去墮胎」，更誇張的是，才剛生完小孩，就希望醫生幫她結紮，讓她感到非常心痛。

這名人妻在「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，結婚前，婆婆透過媒人表達對女方家要收聘金的不滿，認為這等同於賣女兒。在婚禮當天，婆婆眼見娘家親家收下聘金，當場翻臉，臉色鐵青。更過分的是，婚禮過後，婆婆厚著臉皮來要回金項鍊和金戒指，坦承金項鍊和金戒指是跟親戚借的，怕結婚沒穿金戴銀會被人笑，才會打腫臉充胖子借來充場面，婆婆怕丟臉，卻捨不得花錢滿足自身的虛榮心。

[廣告]請繼續往下閱讀...

人妻透露自己新婚一個月就發現自己懷孕，未料婆婆反而嫌棄提醒：「要檢查清楚耶，如果有問題就去墮胎，不要生下來拖累大家」，不僅如此，懷孕期間，由於孕吐她需要在家休養，每當她詢問桌上的食物是否能吃，婆婆總是回答：「不行，那是買給我女兒的」，讓她只能靠泡麵和麵包充飢。

更讓她心寒的是，產後虛弱的她，婆婆竟要求醫生替她結紮，讓她委屈痛哭，坐月子期間，婆婆的照料更是少之又少，僅提供了寥寥無幾的水果、幾包四物與360元紅包。甚至，趁她老公出門上班，竟將她和剛出生的孩子趕出家門，種種不堪的遭遇，讓她坦言：「我永遠都不會忘記，我媽媽看到我跟兒子那個心疼的表情，還有心痛的眼淚。」

貼文曝光後，許多人對她的遭遇難以置信，直呼：「360元也太羞辱人了」、「我看了什麼八點檔」、 「比了才知道原來八點檔演的都是真的」、「妳婆婆真的是好噁心人啊」、「是什麼樣的婆婆連寶寶都趕出去，真無言，以後她老了需要人照顧就會來找你，妳可以天天給她吃泡麵」。



更多鏡週刊報導

奧客駕駛車卡國道竟拗警「外送汽油」 遭拒惱羞嗆：薪水我們付的

日本情色網美自拍無碼A片 國外平台海撈近億元！遭逮判刑網熱議

神力？乘客拉斷「公車拉環」 尷尬帶回家急問：怎麼辦？