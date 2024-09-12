　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

收聘金結樑子！地獄婆婆逼結紮、趕媳孫出門　網驚：八點檔是真的

一名人妻控訴自己婆婆冷酷無情，婚後遭到種種凌辱。（示意圖，photoAC）

▲一名人妻控訴自己婆婆冷酷無情，婚後遭到種種凌辱。（示意圖，photoAC）

圖文／鏡週刊

通常公婆都會期望抱金孫，然而一名人妻慟訴懷孕後，婆婆不僅未見欣喜，甚至怕她生出有問題小孩，要求她檢查清楚，「有問題就去墮胎」，更誇張的是，才剛生完小孩，就希望醫生幫她結紮，讓她感到非常心痛。

這名人妻在「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，結婚前，婆婆透過媒人表達對女方家要收聘金的不滿，認為這等同於賣女兒。在婚禮當天，婆婆眼見娘家親家收下聘金，當場翻臉，臉色鐵青。更過分的是，婚禮過後，婆婆厚著臉皮來要回金項鍊和金戒指，坦承金項鍊和金戒指是跟親戚借的，怕結婚沒穿金戴銀會被人笑，才會打腫臉充胖子借來充場面，婆婆怕丟臉，卻捨不得花錢滿足自身的虛榮心。

[廣告]請繼續往下閱讀...

人妻透露自己新婚一個月就發現自己懷孕，未料婆婆反而嫌棄提醒：「要檢查清楚耶，如果有問題就去墮胎，不要生下來拖累大家」，不僅如此，懷孕期間，由於孕吐她需要在家休養，每當她詢問桌上的食物是否能吃，婆婆總是回答：「不行，那是買給我女兒的」，讓她只能靠泡麵和麵包充飢。

更讓她心寒的是，產後虛弱的她，婆婆竟要求醫生替她結紮，讓她委屈痛哭，坐月子期間，婆婆的照料更是少之又少，僅提供了寥寥無幾的水果、幾包四物與360元紅包。甚至，趁她老公出門上班，竟將她和剛出生的孩子趕出家門，種種不堪的遭遇，讓她坦言：「我永遠都不會忘記，我媽媽看到我跟兒子那個心疼的表情，還有心痛的眼淚。」

貼文曝光後，許多人對她的遭遇難以置信，直呼：「360元也太羞辱人了」、「我看了什麼八點檔」、 「比了才知道原來八點檔演的都是真的」、「妳婆婆真的是好噁心人啊」、「是什麼樣的婆婆連寶寶都趕出去，真無言，以後她老了需要人照顧就會來找你，妳可以天天給她吃泡麵」。


更多鏡週刊報導
奧客駕駛車卡國道竟拗警「外送汽油」　遭拒惱羞嗆：薪水我們付的
日本情色網美自拍無碼A片　國外平台海撈近億元！遭逮判刑網熱議
神力？乘客拉斷「公車拉環」　尷尬帶回家急問：怎麼辦？

ET快訊
快訊／張惠妹官宣！　「大巨蛋一口氣唱5場」時間曝光
她爆「不二糕餅」蛋黃酥有蟑螂！不檢舉不提告　食安處要查了
LIVE／追柯文哲金流！神秘保險箱搜出百萬　料理網紅換車牌遭
不受「蟑螂蛋黃酥」影響！　不二糕餅大排長龍
貝碧佳「偏西幅度增加」　粉專曝1關鍵暴風圈擦過台灣
快訊／11:28規模4.6地震　9縣市有感
快訊／11:28發生有感地震　預估震度2級
檢廉查扣柯文哲「神秘保險箱」　搜出上百萬現金
iPhone 16預購倒數！　最保值回收機型曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

高鐵飯店聯票推優惠　住宿加購車票75折起

她爆料「不二糕餅」蛋黃酥有蟑螂！不檢舉不提告　食安處要查了

薪轉疏失「國軍多領3.8億元」全追回　中華郵政再道歉：啟動防制

「結婚至少花50萬」新郎新娘打算信貸！他嘆：花200萬也離婚

不受「蟑螂蛋黃酥」影響！300消費者排隊搶購　力挺不二糕餅

收聘金結樑子！地獄婆婆逼結紮、趕媳孫出門　網驚：八點檔是真的

火星人高雄唱完「謝謝中國台灣」刪國旗　他曝網友反應：青鳥變鴕鳥

捷運車廂「老爺爺蹲地幫善後」爆心疼　萬人看怒了：自己擦

快訊／11:28東部海域規模4.6地震　9縣市有感「最大震度2級」

快訊／11:28發生有感地震　花蓮預估震度2級

顧家2寶爸上班遭大車夾亡　留2歲幼女...家屬悲慟認屍

陳喬恩結婚親邀「螢幕男友」　明道被問包多少..笑：她不缺錢

男走斑馬線遭休旅車撞！　駕駛無減速...網轟太離譜

金鐘59亮點／林依晨.許瑋甯網內互打　方志友.楊銘威夫妻檔「對決假老公」

黃牌重機停37hrs拒繳1480元　23歲男騎士嫌貴鑽缺口落跑

輪胎失壓硬要開！　燒成風火輪慘變廢鐵

幻象2000墜海飛官獲救　送院畫面曝光

川普亂扯移民吃美國人寵物 賀錦麗無奈搖頭笑：太極端

《炸裂陳子豪》紅到日本！　高校生青春應援嗨翻甲子園

周佳樂揮空三振罵「X」　被趕出場...鋒總也無奈

高鐵飯店聯票推優惠　住宿加購車票75折起

她爆料「不二糕餅」蛋黃酥有蟑螂！不檢舉不提告　食安處要查了

薪轉疏失「國軍多領3.8億元」全追回　中華郵政再道歉：啟動防制

「結婚至少花50萬」新郎新娘打算信貸！他嘆：花200萬也離婚

不受「蟑螂蛋黃酥」影響！300消費者排隊搶購　力挺不二糕餅

收聘金結樑子！地獄婆婆逼結紮、趕媳孫出門　網驚：八點檔是真的

火星人高雄唱完「謝謝中國台灣」刪國旗　他曝網友反應：青鳥變鴕鳥

捷運車廂「老爺爺蹲地幫善後」爆心疼　萬人看怒了：自己擦

快訊／11:28東部海域規模4.6地震　9縣市有感「最大震度2級」

快訊／11:28發生有感地震　花蓮預估震度2級

快訊／鋼鐵人與高景炎確定「分手」　球隊新任GM仍未公布

台南就業中心協力友善企業 力助中高齡婦女轉換職場跑道

一口能殺死100人！男把世界最毒蛇當寵物　家中14條蛇全安樂死

彭于晏為愛犬慶生超歡樂　拍完電影收養3汪「無法說再見」

好多人生病！「5大病毒」群魔亂舞　醫示警了

假和尚半夜上門借廁所！突發狂拿鐮刀猛砍屋主兒　判刑3年6月

快訊／張惠妹跨年官宣了！「大巨蛋一口氣唱5場」時間曝光

高鐵飯店聯票推優惠　住宿加購車票75折起

PO文「售車輪餅不知道的祕密」　宜蘭男要賠8萬元

「法官」賈吉全壘打荒　球迷熱議：被「汪汪隊」詛咒？

生活熱門新聞

微博「謝謝中國台灣」　火星人IG拔國旗：謝謝高雄

政府發錢最高2萬　符合3條件都能領

不二糕餅被爆蛋黃酥有蟑螂　業者：完整包入這麼大異物機率很低

紡織大廠突喊關廠　員工控公司欠薪扣假

風扇被球打爆！女球迷「嚇到挺胸」爆紅　IG曝光

「貝碧佳」今轉中颱！　3變數要注意

才中大樂透1.7億！「這家」彩券行又開出頭獎

「貝碧佳」晚上成中颱　今2區有雨

這縣市要發3000元振興券！預計10月中旬發放

中秋節「超強運四星座」

網爆料「不二糕餅蛋黃酥」中間有蟑螂　兩派論戰

洋芋片不到半包！他留1星罵「垃圾食品」業者神回1句

快儲水！高雄9／12停水降壓13.5hrs

變頻冷氣不關更省電　專家曝真相

更多熱門

相關新聞

她婚禮穿「胸前大挖空」禮服　從半球一路露到肚臍

她婚禮穿「胸前大挖空」禮服　從半球一路露到肚臍

出席婚禮的穿搭，向來是賓客們關注的焦點。近期，澳洲一位網紅以深V禮服亮相婚禮，引發熱議。雖然她的大膽風格獲得不少粉絲讚賞，但也有部分網友認為這樣的穿著過於性感，與傳統婚禮的穿搭禮儀有所衝突，再次引發了關於婚禮穿搭的討論。

「田徑界IU」穿半透明蕾絲　陸網轟：破壞形象

「田徑界IU」穿半透明蕾絲　陸網轟：破壞形象

日本這地區已被中國人「佔領」　滿滿中國話、中國菜

日本這地區已被中國人「佔領」　滿滿中國話、中國菜

【瑪法達星座運勢】天秤座　09.11~09.17

【瑪法達星座運勢】天秤座　09.11~09.17

【瑪法達星座運勢】處女座　09.11~09.17

【瑪法達星座運勢】處女座　09.11~09.17

關鍵字：

毒姑九賤婆媳討論區鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

微博「謝謝中國台灣」　火星人IG拔國旗：謝謝高雄

2.5萬料理網紅遭輾斃！監理站換車牌命喪輪下

王浩宇秀「柯文哲兒子私照」　台南小草信仰動搖

辛巴放話「幫小楊哥賠4.5億」出事了！

大蛇丸宣告脫單公開合照：我女友啦～

騎士追罵四輪　下秒遭卡車輾破頭顱亡

政府發錢最高2萬　符合3條件都能領

不二糕餅被爆蛋黃酥有蟑螂　業者：完整包入這麼大異物機率很低

紡織大廠突喊關廠　員工控公司欠薪扣假

蔡依林哽咽哭了！

阿兵哥不甘被分手...外流女友性愛片+恐嚇　下場慘了

風扇被球打爆！女球迷「嚇到挺胸」爆紅　IG曝光

陳佩琪ATM存619萬未列洗錢被告　律師曝關鍵原因

網傳圖書館性影像　H級女優：主角是我

「貝碧佳」今轉中颱！　3變數要注意

更多

最夯影音

更多

顧家2寶爸上班遭大車夾亡　留2歲幼女...家屬悲慟認屍

陳喬恩結婚親邀「螢幕男友」　明道被問包多少..笑：她不缺錢

男走斑馬線遭休旅車撞！　駕駛無減速...網轟太離譜

金鐘59亮點／林依晨.許瑋甯網內互打　方志友.楊銘威夫妻檔「對決假老公」

黃牌重機停37hrs拒繳1480元　23歲男騎士嫌貴鑽缺口落跑

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面