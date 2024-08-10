鬼月驚魂！警官拜包公突倒地...眾人嚇壞　民俗專家這樣解讀

▲朴子派出所拜包公，警官癱軟倒地。（圖／記者翁伊森翻攝，以下同）

記者翁伊森、唐詠絮／嘉義報導

嘉義縣朴子警分局朴子派出所20多年前開始供奉一尊落難神明「包公」，日審陽夜審陰，神威遠播破案連連，適逢農曆7月鬼門開，所方請法師前往作法事，「恭請包府千歲」話剛落下，後方一名警官應聲倒地，一旁的警員立即前往攙扶，畫面曝光讓網友大感詭異。民俗專家廖大乙指出，他遭到附身了，因為包公展神威，「歹咪仔」嚇得魂飛四散。

這尊包公神像，據所方人員指出，當年他被棄置小廟旁，無人上香，將祂拾回派出所後，屢屢破案，派出所感念包公展神威，請法師將祂安座鎮守，至今已有20多年的歷史。

7月4日農曆7月1日鬼門開，農曆7月10日也是包府千歲誕辰，所方請來法師做法會科儀慶祝，該名警官為感念包公庇佑，休假還特地返回派出所手舉香一同拜拜，就在法師道長剛「恭請包府千歲」，該名警官突然癱軟倒地，讓同儕嚇到了，還好沒事。

據該名警官說，他有感應到包公的神威，而廖大乙解釋，警官也是人也會生病，又經常外出辦案，因此遭到「歹咪仔」附身，剛巧參加法會，這個邪靈怕包公，因此瞬間被打出警官身體，因此他也提醒即使是警官，一搬人更應常到大廟參拜，吸收正氣，多做善事便可去除晦氣。