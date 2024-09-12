20歲女拒「外公索錢」後被勒死　妹妹崩潰：她的人生才剛開始

▲白小姐在家中死亡。（示意圖／123RF）

記者廖翊慈／綜合報導

山西運城一名20歲的白小姐先前遭62歲的繼外公張姓男子勒索錢財。怎料對方勒索失敗後，竟拿電線勒住她的脖子，以致死亡。白小姐的妹妹小白崩潰直呼，父母已過世，自己與姊姊相依為命，「姊姊的美好人生還沒開始，就被迫停止了，希望能判處張男死刑。」

據《極目新聞》報導，18歲的小白表示，姊姊原本在黑龍江就讀大學二年級，事發當天回家找她，但她出門去打工了，姊姊獨自一人在家等她，但姊姊一整天都沒有回覆她的訊息，當晚她聯絡朋友到家中查看，才發現姊姊已經遇害了。

小白表示， 「事發當天凌晨3點30分左右，張男來到我家要錢，遭到姊姊拒絕後，不只毆打，還用電線勒住姊姊的脖子，電擊姊姊的嘴部、胸部等，最終導致姊姊死亡，更令人髮指的是，事後張男還在家中坐等十幾分鐘，等不到我回來，才離開現場。」

小白還說道，「後來我翻看姊姊的手機，發現在姊姊遇害前一週，張男曾在微信上，向姊姊要幾萬元用來開養殖場，我媽媽3年前因車禍去世，有一筆賠償金留給我們姊妹生活用，姊姊沒有給張男錢，沒想到因此遇害，而且張男自己明明有親生孩子，不知道為什麼要向我們要錢！」

小白指出，張男因涉嫌「故意殺人罪」已被運城警方刑事拘留。檢方認為，張男因家庭矛盾，採用扼頸方式致他人死亡，並在現場等候預謀殺害他人，犯罪事實清楚，證據確實充分，應以故意殺人罪追究其刑事責任。

報導指出，該案將於9月12日在山西運城中級人民法院一審開庭。檢方目前拒絕公開進一步的消息。