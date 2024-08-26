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社會 社會焦點 保障人權

陽明交大學生校內遭勒索！惡霸耍狠討9萬　見警秒龜縮叫老大

記者楊永盛、黃資真／新竹報導

陽明交大學生日前在校內被陌生男子搭訕，自稱是地方勢力的黑道，臨時需要資金，結果被迫提款交付9萬元給對方，警方獲報後循線追查，昨(25日)在雲林逮到李姓犯嫌，李嫌當下也一改黑道氣勢，秒示弱喊「老大我認了」，後續警方依詐欺、恐嚇取財等罪嫌將李嫌移送新竹地檢署偵辦。

▲▼ 陽明交大學生在校園內遭勒索9萬元。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲嫌犯自稱有黑道背景，在陽明交大校園內勒索學生被逮。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

初步了解，報案的被害學生稱在18日在陽明交大校內遇到李嫌搭訕，對方自稱有黑道背景，有筆1300萬的交易要處理，現在只差25萬，逼迫他借錢，若不借害其名譽受損就要他負責，還說「我們做生意的不喜歡跟人家撒嬌」、「這個時間要找真的找不到」，學生與李嫌僵持了將近2個小時後，為了保護性命安全，便到郵局領了9萬元給對方。

▲▼ 陽明交大學生在校園內遭勒索9萬元。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲學生錄下遭嫌犯勒索經過。

新竹第二分局獲報清查發現，李嫌多次以此種方式犯案，立即與本局刑警大隊科偵隊、高雄市政府警察局、雲林縣警察局台西分局等單位組成專案小組，報請新竹地檢署陳榮林檢察官指揮偵辦。

經專案小組調閱監視器循線追查，鎖定李嫌身分及藏匿地點後，於昨天持新竹地檢署核發之拘票拘提李嫌到案，當李嫌看到警察找上門，當場龜縮喊「老大」，一改討錢狠態，後續依涉嫌刑法詐欺、恐嚇取財案罪移送新竹地檢署偵辦。

第二分局分局長林炎巨表示，警方對於校園安全極為重視，提醒學生若於校內遭遇可疑人物跟蹤尾隨或發生刑事案件，務必立即撥打110或至鄰近派出所報案，警方將全力偵辦，維護校園安全。

▲▼ 陽明交大學生在校園內遭勒索9萬元。（圖／記者楊永盛翻攝）

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