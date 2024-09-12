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川普辯論搞砸了！共和黨人超失望　外媒曝「開場1幕」定生死

▲▼ 美國大選9月10日辯論,川普,賀錦麗。（圖／路透）

▲川普被普遍認為辯論表現欠佳，多次被賀錦麗激怒。（圖／路透，下同。）

記者吳美依／綜合報導

美國總統大選首場辯論於10日晚間結束，儘管川普大力吹噓自己的表現，共和黨的盟友、金主、顧問卻一致認為「他搞砸了」，並且非常失望。《政客》指出，事實上，賀錦麗在開場時的1個舉動，已經決定了整場辯論的基調。

《路透社》指出，在10日的辯論中，賀錦麗發動一系列攻擊，質疑前總統官司纏身、是否適任，也成功多次激怒川普，使其偏離主題，錯失談論關鍵政策的良機。

儘管川普11日晚間在《福斯新聞》節目上表示，「我認為這是我表現比較好的辯論之一，或許是表現最棒的辯論。」但面對賀錦麗團隊再次辯論的邀約，卻回應「我不太傾向這麼做……因為我們已經度過美好的一晚。」競選團隊也緊急進入「救火」模式。

▲▼ 美國總統大選辯論。川普。（圖／路透）

不過，不僅是支持者，共和黨議員與分析師幾乎一致認為，川普表現遜於賀錦麗，紛紛對其「糟糕」、「毫無準備」、「無法自制」的表現感到失望和沮喪。

共和黨資深參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）是川普重要盟友，如今也公開評論川普表現差勁。他對記者直言，前總統未能保持專注力，失去了宣傳過去政績的機會。

前紐澤西州州長克里斯蒂（Chris Christie）曾在2016年大選為川普備戰辯論會。他直言賀錦麗精心準備，川普卻沒有，「她設下陷阱，而他追著每一隻兔子，跳進每一個坑洞，而不是談論他應該談論的事情。……為川普準備辯論的人應該被開除。」

福斯新聞政治評論家休謨（Brit Hume）直言，「川普今晚很糟糕。」另一名福斯評論家本森（Guy Benson）也說，「川普注意力不集中，準備不足。」

▲▼ 美國總統大選電視辯論。川普,賀錦麗（圖／達志影像／美聯社）

▲辯論開場時，賀錦麗主動上前握手，被解讀為扭轉局勢的舉動。（圖／達志影像／美聯社）

除此之外，許多評論家都表示，這場辯論的基調一開始就確定了。當時，賀錦麗一走上台，就主動走向川普，自我介紹並且握手，成為2016年以來，首次有總統候選人在辯論台上這麼做。《政客》指出，川普一向對女性抱持「居高臨下」的態度，賀錦麗的此舉卻建立了主導地位，藉此扭轉局勢。

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