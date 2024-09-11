賀錦麗狠嗆「1事」川普秒被激怒　BBC剖析背後盤算：奏效了

▲川普與賀錦麗首次辯論交鋒落幕。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

美國總統候選人「第二場」電視辯論會10日落幕，各界開始分析雙方表現與選情影響。BBC指出，賀錦麗使出一項精心策略，也就是當場挖苦川普造勢大會「把人逼走」，川普一聽立刻被激怒，講話也跟著大聲起來，完全被打亂了節奏。

在辯論會上，賀錦麗邀請大家去川普的造勢大會看看，「他會談論（食人魔）漢尼拔等虛構角色，風車導致癌症，你甚至會注意到，人們因為疲憊和無聊而提早離開。你唯一不會聽他談論的，就是你（選民）。」

川普顯然相當不高興，直接忽略主持人提問，開始為自己造勢大會展開辯護。他說，根本沒人會去賀錦麗的造勢大會，而那些出席的人們，都是賀錦麗付錢請來的，「人們不會離開我的造勢大會。我們有政治史上最大、最不可思議的造勢大會，因為人們想要奪回他們的國家。」

川普還提出另一個毫無根據的說法，宣稱俄亥俄州移民正在吃他們的寵物。此外，他所謂「付錢聘請假粉絲」的說法，並沒有提出任何證據，而賀錦麗聽到這些指控時，忍不住露出相當微妙的笑容。

BBC分析，賀錦麗的潛在策略是「讓川普離題」，使其談話內容，變得像是造勢大會一般的獨角戲，也讓中間選民看看他憤怒的一面。而在這次交鋒後，川普果然說話更大聲、更強硬，「這顯然改變了目前辯論的基調。」

快訊／CNN最新民調 賀錦麗辯論表現63%大勝川普37%



川普慌了？辯論一半「3肢體語言」洩玄機 賀錦麗全程很淡定



川普放話1天結束烏俄戰爭 賀錦麗嗆他「被普丁當午餐吃掉」

