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大陸 大陸焦點 特派現場

華為摺疊神機預約量破400萬　二手平台黃牛轉手價炒至40萬

▲▼華為非凡大師。（圖／翻攝自微博）

▲華為三摺疊手機「Mate XT」。（圖／翻攝自微博）

記者魏有德／綜合報導

華為摺疊螢幕神機「Mate XT」10日正式發表，預計20日開賣，頂級版售價23999元人民幣（約10.8萬元新台幣），預訂量突破400萬人次。據了解，預約只是一種形式操作，無需支付訂金，商家也沒有發貨的義務。此外，也有人質疑，預約者多為黃牛，即便手機還未上市，在二手平台「閒魚」上的轉手價已高達9萬元人民幣（約40萬元新台幣）。

▲華為新機轉手價在二手平台上飆至數倍以上。（圖／翻攝第一財經）

▲華為新機轉手價在二手平台上飆至數倍以上。（圖／翻攝第一財經）

《第一財經》報導，線上華為商城，該手機的預約人數達到406萬，在二手平台閒魚上， 三摺疊屏（螢幕，下同）手機Mate XT的價格已經被炒至少則兩三萬元（人民幣，下同），多則八九萬、幾十萬元，甚至還有標價999.99萬元。

儘管華為新機的預約量持續攀升，但有大陸手機銷售業者透露，前期備貨量約在10萬支上下，具體銷量則要觀察市場表現，「真正能夠搶到該款三摺手機的用戶或許還是少數。」也有民眾表示，按下預約鍵純粹是出於鼓勵，支持國貨。

余承東在新機發佈會上稱，五年前，華為發佈了首款摺疊屏手機華為Mate X，耗時五年，華為解決螢幕和鉸鏈技術上的突破。群智咨詢（Sigmaintell）副總經理兼首席分析師陳軍認為，華為在業內率先發佈三摺手機，基於目前的良率和供應鏈備貨情況，2024年全球三摺手機的銷量約20萬支。

至於在大陸摺疊機市場方面，2024年第二季度，摺疊手機出貨量達到257萬支，其中，華為以41.7%的市場份額穩居第一，vivo與榮耀分別佔據第二和第三的位置。

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關鍵字：

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