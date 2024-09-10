華為發表「三折疊手機」　基本款售價8.5萬元！

▲華為發表「三折疊」手機Mate XT。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

華為10日下午發表全新款「三折疊」手機「Mate XT非凡大師」，基本款的售價為19999元人民幣（約85000元新台幣），主打高價路線，為目前市面上最貴的手機。

發表會上，華為常務董事、終端BG董事長、智能汽車解決方案BU董事長余承東表示，Mate XT是全球第一款三摺疊手機，華為團隊奮鬥了5年，終於改寫了產業歷史，將科幻變成現實。

▼余承東親自在發表會上介紹新款手機。（圖／翻攝微博）



余承東介紹，Mate XT展開之後的螢幕尺寸為10.2英吋，是最大的摺疊螢幕手機，相當於將平板放在口袋裡面，展開之後的厚度為3.6毫米，是最薄的摺疊螢幕手機。

余承東說，Mate XT的使用方式多元，一折、兩折，或三折都可以使用，「出差辦理值機、看訊息的時候，一折就可以，便捷從容；在候機的時候，要展開看訊息，可以兩折，高效瀏覽；在飛行途中要看資料，如產業 PPT 分析報告，可以三折瀏覽。」

價格方面，Mate XT走的完全是高價路線，256GB版本售價19999元人民幣、512GB版本售價21999元人民幣、1TB版本售價23999元人民幣，並預定於9月20日的上午10：08正式開賣。