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台鐵「海風號」、「山嵐號」試車亮相　網美甜點列車年底前上路

▲▼台鐵海風號觀光列車預計年底前上路，近來頻繁試車驚艷亮相。（圖／讀者提供）

▲台鐵海風號觀光列車預計年底前上路，近來頻繁試車驚艷亮相。（圖／讀者提供）

記者李姿慧／台北報導

台鐵全新觀光列車「海風號」及「山嵐號」近來頻繁在路線上試車，「夢幻馬卡龍系」身影讓不少民眾驚艷，委外營運確定由雄獅旅遊得標，9月完成簽約，兩列新觀光列車預計11月或12月上路，將提供早午餐或及甜點。

瞄準鐵道旅遊，台鐵再打造「海風號」及「山嵐號」全新觀光列車，委外經營招標8月決標，由雄獅旅遊得標，台鐵9月也與雄獅完成簽約。

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「海風號」採湛藍翠綠色系，規劃行駛海岸線；「山嵐號」則是採清新田野綠，為田野與近山之間的黃綠色調，未來規劃行駛平原或山線。兩列觀光列車內裝不但有落地窗，更搭配極簡馬卡龍夢幻色系座椅，宛如網美打卡餐廳。

▲▼台鐵「海風號」及「山嵐號」列車。（圖／台鐵公司提供）

▲台鐵海風號觀光列車車廂內裝宛如網美餐廳。（圖／台鐵公司提供）

據了解，「海風號」及「山嵐號」未來行駛區間將依照季節變化安排，列車上將提供早午餐或甜點，也被稱為「甜點列車」，將會有套票或是團體行程等包裝產品，行車時間約2到3小時。

台鐵公司表示，目前列車正進行試車中，得標廠商也已規劃營運計畫，將待營運廠商提出計畫後將給予協助，預計11月或12月開行。

▼台鐵「山嵐號」觀光列車。（圖／台鐵公司提供）

▲▼台鐵「海風號」及「山嵐號」列車。（圖／台鐵公司提供）

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