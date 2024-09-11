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慎入！印尼超狂「挖祖墳趕屍祭」登場　為親人遺骨換新衣遊街

印尼超狂「挖祖墳趕屍祭」登場！為先人遺體沐浴換新衣一起遊街。（翻自X平台）

▲印尼特殊的趕屍活動，讓屍體們遊行返家團聚。（翻自X平台）

圖文／鏡週刊

印尼蘇拉威西(Sulawesi)島上南方的民族托拉雅(Toraja)，當中有個很特別的習俗「MaiNene」，意為「照顧祖先」，當地鄉民真的會「挖祖墳趕屍」，為祖先的遺體穿上新衣，帶著祖先一起遊街。

據英國《每日郵報》報導，「 MaiNene」是當地相當特別的祭祖儀式，每4年會舉辦一次盛大活動，今年從8月底到9月初，當地鄉民舉辦盛大的MaiNene祭典。只見鄉民們會挖出過世親人、先祖的墳墓，為遺體進行清洗並換上新衣，然後再將遺體曬乾，甚至鄉民會帶著親友祖先遺體一起遊街，還拍照留念，儀式過程是非常溫馨且令人感動。

托拉雅人相信，死亡不是單一事件，人在死後的靈魂，會進入另一個世界得永生，因此陰間靈魂與陽間人世一樣，都需要獲得家族與親友的照顧。待儀式結束後，鄉民會將祖先與親友遺體好好下葬，等4年後再開棺舉行MaiNene儀式。托拉雅人也相信，如果先人死後越久還能維持儀式進行，更能彰顯往生者在家族與社會上的地位，表達對長者的尊敬與崇敬。

托拉雅人也相信，如果先人死後越久還能維持儀式進行，更能彰顯往生者在家族與社會上的地位。圖為過去儀式照片。（翻自X平台）

▲托拉雅人相信，如果先人死後越久還能維持儀式進行，更能彰顯往生者在家族與社會上的地位。圖為過去儀式照片。（翻自X平台）


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