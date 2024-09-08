老婆外遇懷孕「蒐證3個月」遭搶先提離婚！他冷靜1舉動　結局爽爆

▲抓到老婆外遇怒攤牌。（示意圖／記者周亭瑋攝）



記者施怡妏／綜合報導

不忠誠、欺騙是感情大忌，夫妻之間應該對彼此坦誠，一名人夫表示，自從發現老婆有外遇的跡象，就開始默默搜集證據長達3個月，翻到很多出遊的照片，老婆甚至懷了小王的孩子，某天老婆突然拿著離婚協議書要他簽字，當他攤牌後老婆當場愣住了，結局讓網友直呼「大快人心！」

人夫在Dcard發文，發現妻子有外遇的徵兆，便靜靜搜集證據，在老婆的雲端中找到出遊照片，照片內容也越來越大膽，「我也找到避孕藥，後面還發現有去看婦產科，避孕藥也停止使用了。」

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某天老婆深夜2點拿著離婚協議書，氣勢非凡地要原PO簽字，他淡淡說了「妳懷孕了吧！緊張了急著要離婚隱瞞外遇懷孕的事情嗎？我證據早已經準備好了，我們上法院講」。隔天老婆突然消失了，長達10天都沒有任何消息，「被我發現是躲起來偷偷去墮胎。」

人夫坦言，3個月蒐證的過程讓他很煎熬，常常氣到晚上沒辦法睡，還去看了身心科拿藥，「我決定刑事（墮胎法+偽造文書）、民事一起告了。」

貼文曝光，網友力挺原PO，「配偶未同意卻在人工流產同意書簽名，是構成偽造文書的」、「老兄加油！最討厭這種女人了，記得更新後續，想看那個女人會是什麼下場」、「告下去，讓老王也不要跑掉，一個銅板不會響」。