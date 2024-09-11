蔡正元控記者靠「陪睡」經營　李正皓助遞狀告3人：百分之百成立

▲李正皓貼出控告「蔡正元、盧秀芳、中天政論節目製作人」刑事告訴狀。（圖／翻攝自Facebook／李正皓）



記者杜冠霖／台北報導

前台北市長柯文哲捲入京華城案遭收押，《三立新聞》女記者馬郁雯近日因揭露柯文哲的神祕帳冊，被前藍委蔡正元、《中天新聞》節目主持人盧秀芳暗指靠陪睡經營媒體路線。對此，馬郁雯今日（11日）將正式提告，昨表態將協助提告的媒體人李正皓，今也曝光律師訴狀，並表示，會加告蔡正元言語性騷擾，這條也百分之百成立。

蔡正元9日在《盧秀芳辣晚報》節目表示，法務部長要去調集調查局、廉政署跟檢察署，要把這兩個單位徹底查個乾淨！「誰跟記者...記者說：我已經經營了七年！一定有金流，我跟你擔保！我說句不客氣話有沒有陪睡覺！」

李正皓表示，今天律師已經寫好控告蔡正元、盧秀芳、中天政論節目「盧秀芳辣晚報」製作人等三人的刑事告訴狀，該份告訴狀待三立新聞記者馬郁雯確認後，就會請律師向北檢遞狀。除此之外，還會委請律師根據《性騷擾防治法》加告蔡正元對馬郁雯言語性騷擾，這條也百分之百成立。

《性騷擾防治法》第2條：本法所稱性騷擾，指性侵害犯罪以外，對他人實施違反其意願而與性或性別有關之行為，且有下列情形之一：一、以明示或暗示之方式，或以歧視、侮辱之言行，或以他法，而有損害他人人格尊嚴，或造成使人心生畏怖、感受敵意或冒犯之情境。

關於行政裁罰的部分，李正皓表示，他會請律師協助馬郁雯向台北市政府勞動局提出「工作場所性騷擾事件」申訴，請台北市勞動局介入調查中天盧秀芳辣晚報節目製作過程中是否有違背性平相關法令，包含主持人未制止來賓不當言論、製作團隊於影片製作時標題出現「陪睡」等內容。若查證屬實，台北市政府將對該節目製作團隊行政裁罰。

李正皓直言，另外，這個訴訟只是開始，未來只要有人敢繼續用「陪睡」等詞來污辱一位認真跑新聞的記者的話，「我會請律師一併蒐證、控告，我說到做到、我從來都是玩真的。」

