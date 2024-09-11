物理治療師教「正確超慢跑」　久坐族：原來這麼輕鬆！

▲▼門諾醫院響應物理治療師節，舉辦「超慢跑」衛教活動。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

近年來，簡單易行且不限場地、氣候等因素的「超慢跑」深受民眾喜愛。然而，若跑步姿勢不正確或速度過快，反而容易對身體造成傷害。響應9月8日台灣物理治療師節，門諾醫院復健科團隊於門診大廳舉辦「超慢跑」衛教活動，透過治療師親自示範並說明正確跑法，幫助民眾健康運動。





民眾在物理治療師的指導下抬腳、踩踏地面，親身體驗當前最流行的超慢跑運動。院長莊永鑣、副院長王志弘、醫事部主任卓俊宏等也一同受邀參與體驗。現場吸引了不少長者參加，許多人在體驗後表示，完全顛覆了對跑步的刻板印象，驚呼「原來跑步可以這麼輕鬆！」



物理治療師曾佳儀指出，今年物理治療師節的主題是「久坐危害無處不在，超慢跑助你重拾活力」，希望透過超慢跑和坐姿有氧運動，幫助年長者與久坐族群改善不良影響，並透過衛教講座讓更多人了解物理治療的專業照護。

▲▼民眾在物理治療師的指導下，親身體驗當前最流行的超慢跑運動。



「超慢跑不受天氣和場地限制，真的很不錯！」林先生說，因家中有長輩需長期照護，過去他無法外出運動，僅能在家裡走動或爬樓梯，今天跟著物理治療師的引導，實際體驗後，發現「超慢跑」不僅好處多，還成為一個輕鬆在家運動的新選擇。





參與活動的黃小姐則表示，她曾經在家看YouTube學超慢跑，因姿勢不當導致足底肌膜炎。今天經由物理治療師的說明與指導，才了解到正確的姿勢應是前腳掌先著地，後腳跟再落地，落地後膝部維持彈性不過度伸直，跑的時候身體左右和上下晃動減到最小，過程中讓腳輕抬輕放，搭配節拍器輔助，跑起來才會安全又省力。

另一位陳姓民眾則表示，因為超慢跑屬於低強度運動，溫和且不會造成心肺功能的過度負荷，對於本身患有心血管疾病的她來說，是一項不錯的運動選擇。





超慢跑輕鬆上手，但也不是每個人都適合。物理治療師曾佳儀提醒，雖然超慢跑看似簡單，但不當的跑步姿勢仍可能造成傷害。許多長輩一下子用力過猛，加上跑姿錯誤，反而引發足底肌膜炎與膝蓋的疼痛。她建議初學者從5分鐘開始，逐漸增加運動時間，運動時選擇較軟的地面以減少對關節的衝擊，如在家中，除了鋪上瑜珈墊，建議可以在直立鏡前進行，以確保姿勢的正確性；戶外則可選擇PU跑道練習。



門諾醫院院長莊永鑣對物理治療師團隊表達了深切的感謝，他表示，治療師們在病患康復的過程中不僅扮演了重要的角色，更幫助他們重拾生活與品質。透過專業而細心的照顧，許多病患不僅減輕了身體的疼痛，也恢復了往日的活力。莊院長強調，治療師的付出，不僅為病患帶來健康，更傳遞了希望與溫暖，讓更多人感受到生活的美好與可能。