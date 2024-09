「快速甩肉」首選！日媒3原因激推跳繩　10分鐘效率贏跑步3倍

▲ 研究指出,每天跳繩10分鐘運動效果相當於慢跑半小時。(示意圖/VCG)

記者陳宛貞/綜合外電報導

想減肥該選擇什麼運動呢?日媒《女性健康》提出3個原因指出,跳繩是簡單又能高效燃燒脂肪的最佳選擇,不論在家或出外旅行都能輕鬆實踐,只要跳對方法不僅有益健康,還能快速甩肉。

1. 效率高

跳繩不需要複雜的腳步動作,可說是效率最高的運動之一。體育與運動科學期刊《運動與體育研究季刊》(Research Quarterly For Exercise And Sport)就曾刊登一項為期6周的研究結果顯示,每天跳繩10分鐘的效果相當於慢跑30分鐘,效率達到3倍。若採取像間歇訓練一般,在短時間內快速跳繩再搭配休息,就能成為高強度間歇訓練(HIIT)的有效工具。

2. 全身都能得到鍛鍊

跳繩最大的益處之一就是除了鍛鍊腿部,還可同時訓練到手臂和肩膀,因為跳繩時需要將肩膀向後拉、打開胸部,還有矯正駝背的效果。

3. 強健骨骼

體育醫學期刊《運動醫學》(Sports Medicine)刊載的論文指出,一組女性受試者持續6個月每周跳繩3次後,下半身骨骼密度提高,還可抑制骨質疏鬆發展。

至於跳繩能消耗多少熱量,若1分鐘跳120下,1小時約能消耗667至990大卡,有研究表明這比跑步消耗的熱量更多。且跳繩的特點是不僅能鍛鍊腿部和手臂,還可強化核心肌群。

由於跳繩是容易提升心率的運動,因此更容易達到燃燒脂肪的效果,且「跳」的動作會刺激體內器官,有助腸道運動,改善便祕。