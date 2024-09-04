父喪期竟對堂妹出手！色男「不舉」性侵未遂　竟誣她主動爬上來

▲堂妹到大伯靈前上香，卻險遭堂哥性侵失身，還被對方惡人先告狀涉嫌誣告。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者黃哲民／台北報導

北市1名男子因父喪而見到久未謀面的堂妹，藉口到堂妹住處商談開餐廳事宜，邊喝酒邊假裝關心堂妹與家人的恩怨，趁堂妹微醺落淚、卸下心防之際，涉意圖性侵但臨陣不舉，事後面對堂妹等親友質疑，不僅先告堂妹涉嫌誣告，更推稱堂妹主動爬上身求歡跟他要錢、因怕醜態曝光而誣賴他，台北地院不採信男方辯詞，依強制性交未遂罪判刑2年8月，可上訴。

本案發生於去年（2023年）6月28日，女方到堂哥家向剛過世的大伯上香，男方見到平時沒聯繫的堂妹，竟動了歪念，先互加LINE好友，當晚9點多藉口洽談開餐廳事宜，到堂妹租屋處喝酒聊天，刻意挑起堂妹離婚、與家人摩擦等傷心往事，聲稱家族成員都很同情堂妹。

▲堂哥企圖性侵堂妹，不管對方反抗並高喊「這樣是亂倫」，幸好臨陣不舉沒得逞。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

堂妹情緒低落哭泣，男方趁機抱抱假裝安慰，女方驚覺不對勁，推開堂哥表明「不要這樣」，男方現出真面目，仗著蠻力壓制堂妹狂親亂摸，更抱起堂妹扔上床企圖侵犯，但臨陣不舉而作罷離開，堂妹驗傷報案提告。

男方否認所有指控，辯稱堂妹主動爬到他身上求歡，還換穿情趣內衣、頻說淫聲穢語挑逗他，他懷疑堂妹嗑藥，所以一再遮擋，堂妹跟他要錢，他給了2萬元，事後堂妹傳訊息問他當時「怎麼沒辦法」，他推稱「因為吃了降血壓藥」，總不能回答「妳是我妹妹，怎麼硬得起來」。

辯護律師指稱，女方當下服藥又飲酒過量，可能出現「酒精性記憶空白」狀態，醒來不願面對自己酒後失態，才謊稱遭性侵。

女方反駁指出，堂哥是家族長孫，自稱父親過世留給他3000萬元、想開餐廳，邀她當會計，到她住處聊天卻突然自稱和妻子多年沒行房，接著對她毛手毛腳，說很喜歡她的「大腿跟屁股」、為何她要嫁給前夫等語。

女方怒稱當時喊叫「哥不要這樣，你有老婆」、「這樣是亂倫」，對方仍不肯停手，幸好軟掉不舉沒得逞，堂哥硬塞2萬元要她「做我的女人」，她拒收，請堂哥快離開，事後長輩勸她隱忍，父親責備她是不是勾引堂哥，不准她再連絡「那個畜生」，不料堂哥惡人先告狀，竟報案指控她涉嫌誣告。

▲堂妹向父親哭訴險遭堂哥性侵，反被臭罵是不是主動勾引，還被其他長輩勸說隱忍，憤而過量吞藥被送醫。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

法官審理認為女方指述始終一致，應訊提及細節更數度激動大哭，顯非虛構杜撰，且事發隔天立刻告訴父親，反被父親臭罵，女方裡外不是人、備受委屈，因而服藥過量送急救。

女方父親證稱當時親友希望家醜不外揚，沒想到對方先報案，女方父親坦承，早知道就陪女兒多保留一些證據。男方的妹妹證稱看到哥哥傳給女方的訊息、難以置信，對女方非常抱歉，因當下還須處理父逝後的繼承事宜，所以害女方獨自承受壓力。

法官勘驗男方傳給女方的訊息顯示，男方主動解釋臨陣不舉原因，更傳送「胯下開檔裸露下體情趣褲襪」圖片給女方，聲稱「超想看妳穿的」、「妳是個好女人，錯過了真的會是我最大的遺憾」等語，男方出庭卻狡辯堂妹想借50萬元從事情趣用品網拍，所以傳送類似圖片給堂妹參考。

法官認定男方辯解不足採信，因女方證稱堂哥只碰觸私處外部，據此依強制性交未遂罪論處，審酌男方造成堂妹無可抹滅的身心創痛，不認罪還報案詆毀堂妹，犯後態度惡劣至極，判他2年8月徒刑，可上訴。

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