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社會 社會焦點 保障人權

父喪期竟對堂妹出手！色男「不舉」性侵未遂　竟誣她主動爬上來

▲桃園市曾姓男子去年得知女子諸事不順，竟佯稱其被鬼纏身，體內疑有穢物等，願幫其作法驅除，竟邀其上摩鐵命其遮住眼睛不能出聲，遂指侵與性侵得逞，事後女子報警提告。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲堂妹到大伯靈前上香，卻險遭堂哥性侵失身，還被對方惡人先告狀涉嫌誣告。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者黃哲民／台北報導

北市1名男子因父喪而見到久未謀面的堂妹，藉口到堂妹住處商談開餐廳事宜，邊喝酒邊假裝關心堂妹與家人的恩怨，趁堂妹微醺落淚、卸下心防之際，涉意圖性侵但臨陣不舉，事後面對堂妹等親友質疑，不僅先告堂妹涉嫌誣告，更推稱堂妹主動爬上身求歡跟他要錢、因怕醜態曝光而誣賴他，台北地院不採信男方辯詞，依強制性交未遂罪判刑2年8月，可上訴。

本案發生於去年（2023年）6月28日，女方到堂哥家向剛過世的大伯上香，男方見到平時沒聯繫的堂妹，竟動了歪念，先互加LINE好友，當晚9點多藉口洽談開餐廳事宜，到堂妹租屋處喝酒聊天，刻意挑起堂妹離婚、與家人摩擦等傷心往事，聲稱家族成員都很同情堂妹。

▲▼性侵。（圖／取自免費圖庫123RF）

▲堂哥企圖性侵堂妹，不管對方反抗並高喊「這樣是亂倫」，幸好臨陣不舉沒得逞。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

堂妹情緒低落哭泣，男方趁機抱抱假裝安慰，女方驚覺不對勁，推開堂哥表明「不要這樣」，男方現出真面目，仗著蠻力壓制堂妹狂親亂摸，更抱起堂妹扔上床企圖侵犯，但臨陣不舉而作罷離開，堂妹驗傷報案提告。

男方否認所有指控，辯稱堂妹主動爬到他身上求歡，還換穿情趣內衣、頻說淫聲穢語挑逗他，他懷疑堂妹嗑藥，所以一再遮擋，堂妹跟他要錢，他給了2萬元，事後堂妹傳訊息問他當時「怎麼沒辦法」，他推稱「因為吃了降血壓藥」，總不能回答「妳是我妹妹，怎麼硬得起來」。

辯護律師指稱，女方當下服藥又飲酒過量，可能出現「酒精性記憶空白」狀態，醒來不願面對自己酒後失態，才謊稱遭性侵。

女方反駁指出，堂哥是家族長孫，自稱父親過世留給他3000萬元、想開餐廳，邀她當會計，到她住處聊天卻突然自稱和妻子多年沒行房，接著對她毛手毛腳，說很喜歡她的「大腿跟屁股」、為何她要嫁給前夫等語。

女方怒稱當時喊叫「哥不要這樣，你有老婆」、「這樣是亂倫」，對方仍不肯停手，幸好軟掉不舉沒得逞，堂哥硬塞2萬元要她「做我的女人」，她拒收，請堂哥快離開，事後長輩勸她隱忍，父親責備她是不是勾引堂哥，不准她再連絡「那個畜生」，不料堂哥惡人先告狀，竟報案指控她涉嫌誣告。

▲桃園市八德區某修車廠顧姓負責人去年連續對女性友人在酒品內摻入「生命之水」灌醉再藉機性侵，遭桃檢聲押獲准，最近聲請撤銷羈押遭地院駁回。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲堂妹向父親哭訴險遭堂哥性侵，反被臭罵是不是主動勾引，還被其他長輩勸說隱忍，憤而過量吞藥被送醫。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

法官審理認為女方指述始終一致，應訊提及細節更數度激動大哭，顯非虛構杜撰，且事發隔天立刻告訴父親，反被父親臭罵，女方裡外不是人、備受委屈，因而服藥過量送急救。

女方父親證稱當時親友希望家醜不外揚，沒想到對方先報案，女方父親坦承，早知道就陪女兒多保留一些證據。男方的妹妹證稱看到哥哥傳給女方的訊息、難以置信，對女方非常抱歉，因當下還須處理父逝後的繼承事宜，所以害女方獨自承受壓力。

法官勘驗男方傳給女方的訊息顯示，男方主動解釋臨陣不舉原因，更傳送「胯下開檔裸露下體情趣褲襪」圖片給女方，聲稱「超想看妳穿的」、「妳是個好女人，錯過了真的會是我最大的遺憾」等語，男方出庭卻狡辯堂妹想借50萬元從事情趣用品網拍，所以傳送類似圖片給堂妹參考。

法官認定男方辯解不足採信，因女方證稱堂哥只碰觸私處外部，據此依強制性交未遂罪論處，審酌男方造成堂妹無可抹滅的身心創痛，不認罪還報案詆毀堂妹，犯後態度惡劣至極，判他2年8月徒刑，可上訴。

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