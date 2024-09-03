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社會 社會焦點 保障人權

加督賀！這2人都遺失6萬現金　中警細心找出「正牌失主」

▲▼北屯派出所同時受理2件金錢遺失案，巧合的是，丟掉的都是6萬元。（圖／警方提供，下同）

▲▼北屯派出所同時受理2件金錢遺失案，巧合的是，丟掉的都是6萬元。（圖／警方提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中警方日前下午2點多受理民眾撿到1支手機和6萬元現金案件，4點多，來了2名男子報案指稱掉了6萬元，員警一度以為「這麼快就破案了」，後來細查，這2名男子只掉現金沒掉手機，加上遺失時間、地點以及包裹現金的袋子不一樣，還好沒有還錯人，而真正的失主是附近超商的女店員。

50歲蔡姓男子日前在北屯區太原路上拾獲一個白色夾鍊袋，內有1支iphone手機及6萬元，他無貪念的送往北屯派出所，員警林禹聖受理並開立拾得物證明。

▲▼北屯派出所同時受理2件金錢遺失案，巧合的是，丟掉的都是6萬元。（圖／警方提供，下同）

林員剛完成相關資料後2個小時，2名男子走進派出所報案指出遺失6萬元，林員心想也太巧合了，這麼快就找到失主，但一詢問之下，2名男子所描述的遺失時間、地點都和蔡男拾獲的不吻合，而且前者是用信封袋裝現金，後者是用夾鍊袋，因此排除2名男子為遺失者。

就在林員打算前往現場調閱監視器時，iphone手機突然跳出幾則短訊，雖然該支手機無法解除鎖定，但透過訊息仍可辨認出這些訊息出自於某超商員工群組，並以暱稱「依依」稱呼手機主人。

▲▼北屯派出所同時受理2件金錢遺失案，巧合的是，丟掉的都是6萬元。（圖／警方提供，下同）

林員一查，拾獲地點附近就有一家超商分店，經電話聯繫，果然店內有個叫「依依」的45歲張姓女店員，張女焦急地表示剛才遺失了手機與6萬元公款，經和張核對遺失物的品項、金額及時間地點，順利找到真正失主順利發還，至於2名男子遺失的6萬元，目前則下落不明。

▲▼北屯派出所同時受理2件金錢遺失案，巧合的是，丟掉的都是6萬元。（圖／警方提供，下同）

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