烤起來像整人！「最難烤食材」掀熱議　香腸秒中：超多都乾了

▲很多人中秋節都會烤肉。（示意圖／記者蔡佩旻攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

今年中秋節沒有連假，不少人準備這周六、日提前「開烤」。就有網友在PTT的Gossiping板好奇問卦，「不Google說出三種很難烤的食材？？？」想問其他人，有沒有覺得烤什麼食物根本是在整人？話題引發熱論。

該名網友文中表示，「中秋節烤肉活動要到了，不Google的話，有辦法說出三種很難烤的食材嗎？有沒有什麼食物拿來烤根本是在整人的八卦？」

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貼文一出，馬上有人紛紛留言，「棉花糖、米血、玉米」、「香腸最難吧？生的，不要烤焦只是條件之一，最難是噴汁，有的根本烤乾了」、「雞翅、玉米筍、香腸」、「豆干要烤好吃滿難的」、「牛排、扇貝、鮭魚，死亡三件套」、「甜不辣絕對有一席之地，堪稱菜鳥殺手」、「柳葉魚、整個肋排、甜不辣條」、「米血糕，根本看不出來。」

其中，「雞翅、雞腿」的點名率超高，「轉彎的雞腿雞翅、玉米、米血糕」、「帶胯的大雞腿、豬血糕。魚啊！超黏」、「沒去骨的雞腿，馬的」、「雞翅啊」、「雞腿雞翅魚。」

有網友則表示，「肉類基本上先汆燙，裡面熟，包錫箔紙應該都沒問題，賣香腸也都是先弄熟」、「全都刺穿，用微波弄熟，烤只是要焦味，但要顧，不焦很費人力，直接去烤到飽餐廳就好了」、「魚用錫箔包住，很簡單」、「甜不辣本來就是熟的，表面變黃且膨脹即可」、「一堆其實都很難，都要用心顧」、「香腸通常是第一個烤來幫助生火，而且很好烤啊！」「香腸只要不烤到焦很難失敗吧？」