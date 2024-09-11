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對手烏龍球先送分！中國男足「11人踢10人」又輸　球迷怒：解散吧

▲中國男足11個踢10個竟被沙烏地逆轉。（圖／翻攝自澎湃新聞）

▲中國男足11個踢10個竟被沙烏地逆轉。（圖／翻攝自澎湃新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

中國男足日前在2026美加墨世界盃亞洲區預選賽18強賽C組首輪比賽中，0:7慘敗於日本隊。10日C組第二輪比賽中，中國男足在主場作戰下早早領先，對手之後又被罰下一人，手握好局的情況下，以1:2不敵沙烏地阿拉伯隊，遭遇18強賽兩連敗。目前，中國隊在C組的6支球隊中排名墊底。

中國國家男子足球隊10日晚間在大連主場對戰沙烏地阿拉伯，中國隊開賽就靠一記烏龍球領先，沙烏地隨後還奉送紅牌，1人被罰出場。中國隊在多1人的優勢下卻屢攻不進，慘遭沙烏地逆轉，以1比2吞敗。

大陸網友再度震怒，在留言區不斷開嘲諷模式，「解散中國足協，將花在足球上的經費都用於留守兒童的撫養和教育」、「看似1:2，實則0:3」、「我覺得這場比賽已經超水準發揮了」、「0:7到1-2，這是歷史性地進步，可歌可泣」、「三球都是別人進的」、「白斬雞就是白斬雞，不接受反駁」、「從什麼時候開始男足的願望變成了取一分」、「放水都贏不了」。

不過，大陸官媒《人民日報》卻發文怒批主教練，「一將無能，累死三軍。中國隊本場比賽基本走出了首輪慘敗的陰影，也在賽場上展現出不錯的精神面貌，卻因主帥指揮失當，未能在大好局面下拿到一個積分。小組賽10場比賽，兩連敗的中國隊已經墊底，而無論大敗還是慘遭逆轉，並非不可避免，此時應該有人站出來承擔責任了。」

主教練伊萬科維奇賽後面對是否辭職的問題時表示，「這個問題不應該提給我，雖然上一場我們大比分失利，但我們小組中有三支實力很強的球隊。我們的目標是排名小組前四，晉級下一階段，我們正在朝著這個目標努力，還有8場比賽，這場比賽的表現也比上一場好。」

中國男足此前在世界盃亞洲預選賽中以0比7輸給日本隊，創下歷史上對日本隊的最大比分輸球及慘敗紀錄，令中國網友罵聲不斷，掀起輿論撻伐。官方新華社甚至還發文批評男足。

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