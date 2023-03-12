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大陸 大陸焦點 特派現場

國足成績一路下滑　陸體育局長坦承：出現了諸多亂象

▲▼中國足球國家隊 。（圖／CFP）

▲中國男足近年表現不佳，許多球迷都感到失望 。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸國家體育總局局長高志丹12日表示，中國「三大球」（足球、籃球、排球），特別是男子項目的發展不盡如人意，男子足球的水平更是一路下滑，業內還出現了諸多亂象，「三大球要搞上去，這是一個體育強國的標誌，也是我們加快建設體育強國必須補上的短板。」

高志丹在兩會「部長通道」上提到，實事求是講，較長一段時間以來，中國「三大球」特別是男子項目發展不盡如人意，男子足球的水平更是一路下滑，足球業內社會出現了諸多亂象，這與黨中央全國人民對我們的要求和期盼形成了強烈的反差。

▲▼中國足球國家隊 。（圖／CFP）

高志丹強調，「三大球要搞上去，這是一個體育強國的標誌，也是我們加快建設體育強國必須補上的短板。」

高志丹指出，最近一段時期以來，針對足球領域出現的嚴重問題，他們一直在深刻反思研究解決的辦法和途徑準備，從思想教育、作風建設、深化改革、抓好當前工作等方面系統施治，以重走長征路的精神，紮實做好各項工作。

高志丹強調，要以猛藥去疴、重點治亂的決心，聚焦當前三大球工作中存在的精神氣不足，作風不硬等突出問題，持之以恆轉作風、強擔當、抓落實，堅決打擊嚴厲懲處足球和其他領域的腐敗和假賭黑問題，正風肅紀，嚴明紀律，完善制度，強化規矩，全面修復三大球健康持續發展的良好生態。

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