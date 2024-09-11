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太平洋高壓又幫忙！　貝碧佳最靠近時間曝

（圖／tropicaltidbits）

▲貝碧佳持續發展中。（圖／tropicaltidbits）

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家林得恩表示，太平洋高壓又再幫了一次忙！輕度颱風貝碧佳最靠近台灣的時間點將在周日、下周一。

林得恩在「林老師氣象站」臉書提到，目前在西北太平洋海域上，共有1個熱帶性低氣壓TD14、1個颱風貝碧佳，TD14今日仍有增強為颱風的機會，不過，就算增強為颱風，也是個短命颱，很快就會再減弱，因中心就快登陸中國大陸華中的浙江一帶，對台灣已無影響。

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▼林得恩說，貝碧佳將繼續以西北偏西方向前進，預測路徑較周二更偏東一些。（圖／翻攝「林老師氣象站」臉書）

（圖／翻攝「林老師氣象站」臉書）

林得恩說，貝碧佳颱風由於太平洋高壓勢力西伸並不顯著，在環境駛流場的導引下，西北分量較大，將繼續以西北偏西方向前進，預測路徑較周二更偏東一些，中心登陸點預估在中國大陸華中的江蘇、浙江一帶。

林得恩指出，貝碧佳對台灣的影響，基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島、馬祖先會有長浪發生機會；迎風面的北部、東北部、東半部有間歇性強陣風及局部性短暫陣雨，其它地區則維持為多雲，午後局部地區仍有短暫雷陣雨機會，整體評估風、浪遠較降雨會來得更加顯著，最靠近台灣的時間點將在周日、下周一。

▼最新貝碧佳路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

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