高雄市長選戰民調無人能敵柯志恩　綠戰將發聲

▲國民黨立委柯志恩。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者皮心瑀／台北報導

面對2026高雄市長選戰，相較於國民黨幾乎已定立委柯志恩為一尊，民進黨有意挑戰者眾，而根據TVBS公布的最新民調，柯志恩不論對上目前綠營檯面上的任一人選，支持度皆領先，引發各界關注。對此，綠營戰將也都紛紛發聲。

最新民調顯示，若民進黨推派林岱樺或賴瑞隆參選高雄市長，與柯志恩差距最小，皆為5個百分點，支持度分別為柯志恩40%，林岱樺35%；柯志恩40%，賴瑞隆35%。

若許智傑代表民進黨參選，與國民黨的柯志恩對決，柯志恩支持度為42%，高於許智傑的34%，差距8個百分點，另外24%未決定。若民進黨是由邱議瑩代表參選，高雄市民對國民黨柯志恩的支持度為 43%，高於邱議瑩的34%，兩人差距近一成，另有23%未決定。

至於若民進黨推派前勞動部長許銘春對決柯志恩，則有四成五的市民支持柯志恩，遠遠高於24%支持許銘春，另有31%民眾未決定。

面對民調結果，林岱樺說，自己出身縣區、熟悉市區，了解高雄也相信高雄，希望柯志恩是可敬對手，但誠如身兼民進黨主席的總統賴清德索說，選舉還沒到，現階段高雄有好多建設要爭取，這是她最重要的工作；賴瑞隆則說，民調會納入參考，持續檢討，希望未來更好，他過去持續爭取為高雄繁榮、壯大、建設，這是未來目標，希望大家共同打拚。

許智傑表示，他會繼續推動高雄AI產業鏈的進步，選舉還有二年多，冥冥之中自有天定；而邱議瑩指出，自己現階段就是持續在國會與地方協助現任市長陳其邁施政，為高雄市民打拼更好的生活，包括體育部、亞洲資產中心等重大政策，爭取在高雄設立，並推動淨零、招商、城市升級。高雄這幾年在陳其邁的用心經營下，進步有目共睹，相信高雄市民會做出最正確的選擇；許銘春則表示，將繼續努力，給高雄市民一個好的市長。