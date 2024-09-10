竹山鎮「南投幸福GO」服務上路　至10／31試營運期間提供免費搭乘

▲「南投幸福GO」交通服務10日起於竹山鎮試營運，提供免費乘車。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

為解決南投縣民基本出行需求，南投縣政府自9月起陸續於鹿谷、名間、竹山等3鄉鎮推出「南投幸福GO」交通服務，竹山鎮於10日正式啟動試營運，試營運期間至10月31日提供免費乘車，歡迎民眾多加利用。

竹山鎮公所指出，交通部近年來積極推動「幸福巴士2.0」計畫，希望解決偏鄉交通不便；竹山鎮居民依賴公路客運往來外縣市，但許多偏鄉民眾缺乏便捷的交通服務，因此與南投縣政府攜手向交通部爭取幸福巴士2.0服務，結合預約乘車系統及科技平台、採用5至9人座的小型巴士，深入偏鄉接送民眾，滿足多元的日常交通需求。

南投縣交通管理所指出，竹山鎮之服務由「福倫淨零通用協會」營運，為無公車客運行經之地區，或前後一小時內無服務班次之時段劃設彈性預約路線，包括「幸福延竹線」：中和里至延山里，沿線居民可預約接送，以及「幸福竹山線」：富州里至桶頭里，服務北至南的居民，並配合公路客運及台灣好行進行轉乘、接駁至生活圈外之地點；民眾若欲乘車，請於至少前一天電洽服務中心（0800-885658）預約。

另為解決竹山在地民眾返鄉之聯外交通需求，於平日及假日5點至晚上9點推出固定路線，接送往返林內火車站，收費方式以段次收費，一段票以全票25元、半票13元為收費基礎，並以8公里作為里程段次收費基礎，超過8公里以上收二段票，最多計算至三段票。