琵琶女神電爆日本郎！李雨禧「E級彈指功」媚惑球場　未來計畫曝　

▲有琵琶女神之稱的李雨禧Hitomi在日本籃球場表演。 （圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

有「琵琶女神」之稱的李雨禧Hitomi，跟台啤永豐雲豹職業籃球隊一同前往日本熊本進行交流賽表演，中場精彩的琵琶演出，對日本職業賽事來說，是幾乎從未出現過的表演，加上李雨禧身材火辣，外表出眾，不但吸眼球，還贏得滿堂彩。

擁有32E、25、35魔鬼身材的李雨禧，是前職籃夢想家啦啦隊成員，多才多藝的她更彈得一手好琵琶，加入啦啦隊應援工作短短兩年累積龐大人氣，參與許多演藝圈工作，但隨球隊訪日表演還是第一次。

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▲有琵琶女神之稱的李雨禧 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

對於自己能夠到日本演出，李雨禧覺得非常開心，也謝謝雲豹球團的邀請，她說：「很喜歡應援，對於啦啦隊的工作還是難以忘懷，這次來到日本演出，很開心拿手的琵琶表演讓日本球迷喜歡，只是那天行程太緊湊，沒有好好地向日本的粉絲打招呼，但還是很開心讓他們看到我在球場彈琵琶的樣子，我未來想重返啦啦隊，再把活力與正能量帶給大家，希望台日的粉絲都可以繼續關注我」。

此次隨台啤永豐雲豹球隊前往熊本的表演，李雨禧以充滿魅力又不失古典的琵琶技，俘獲了日本粉絲的心，贏得熱烈掌聲，在日本完美展現自己，再度讓台灣的啦啦隊美名，在不同領域中發光發熱，讓台灣啦啦隊帶給世界更多驚喜。