高雄婚紗店整棟燒毀！警副所長買午餐目擊...通報員工逃生打119

記者賴文萱、陳宏瑞／高雄報導

高雄新興區中正、林森路口的知名婚紗店「翡麗婚禮」，今（10）日下午2時許傳出火警，4層樓全面燃燒，現場火勢猛烈，狂竄濃煙，消防獲報後立即趕往出動14車49人搶救，所幸3員工即時逃出。據了解，火災發生的第一時間，轄區中正三路派出所副所長謝雨祐剛好路過目擊濃煙竄出，趕緊通報店內3名員工逃生，並通報119搶救滅火。

這場火警發生在10日下午2時52分，消防局獲報後立即派遣人車前往搶救，到場時已見火煙冒出，立即佈水線搶救，因火勢猛烈，隨即加派32車95人前往灌救，利用雲梯車進行高空射水及監控火勢防止延燒，火勢在下午3時41分控制，3時52分撲滅，無人受傷受困。

婚紗店錢姓負責人表示，在該處經營已經17年，今天店裡公休，2、3樓的禮服超過5、6千件全部燒光，預估損失金額可能高達2億多。

據了解，第一時間發現這起火警的是轄區中正三路派出所的副所長謝雨祐，他當時因公務繁忙，一直忙到下午2點半都沒吃午飯，所以才外出買午餐準備回所裡，路上就見到婚紗店頂樓冒出黑煙，趕緊衝進一樓店面，叫店內3名員工趕快離開，並隨即通報119協助滅火。

消防局第一大隊副大隊長彭保景表示，因為建築物裡面很多木造隔間，所以火勢猛烈，起火原因尚待火調科進一步鑑定。

▲高雄知名婚紗店發生火災，四層樓陷入火海。（圖／記者陳宏瑞攝）