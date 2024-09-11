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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

揭立法院新會期人事、法案、總預算　藍委：52藍＋8白應「團進團出」

▲▼洪孟楷 聯訪 李孟諺 誹聞 請辭 相關。（圖／記者屠惠剛攝）

▲洪孟楷。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

立法院新會期將展開，114年度總預算將是焦點。國民黨立委洪孟楷指出，下會期三大重點，人事、法案、總預算。要讓民進黨政府謙卑面對民意，就是「60」發揮最強監督力量，而60就是52+8，不計算正副院長的國民黨52席及民眾黨8席全部同枝連氣，面對預算、法案、人事審查都應該要「團進團出」，將在野力量最大化，讓每一次的表決都是展現最強監督力道。

洪孟楷指出，立法院即將會在九月中下旬開議，而其中這會期最大三關鍵就是人事、法案、總預算，在經過第一會期民進黨國會改革時發動九波大衝突，以及休會期前的最後抗爭，有人會關心第二會期會不會更激烈的對抗？其實無論激烈對抗與否，重點在於在野陣營能不能發揮強而有力戰力。相信60最強戰力就是讓民進黨謙卑的唯一解方。

洪孟楷強調，60就是52+8，不計算正副院長的國民黨52席及民眾黨8席全部同枝連氣，面對預算、法案、人事審查都應該要「團進團出」。不能存有任何被民進黨見縫插針分化的空間，黨團各自約束，將在野力量最大化，讓每一次的表決都是展現最強監督力道。

洪孟楷說，人事包括NCC、考試委員、大法官，就秉持「專業審查、嚴格把關」來直球對決；法案則是過去延宕已久的重大民生法案，包括吹哨者保護法、外送專法、運動發展條例、學生輔導法、財劃法等，執政黨不提院版，也該委員會先審查，讓行政院重視提出。

洪孟楷進一步指出，總預算則是歷年最高，突破三兆元預算，對比馬政府時期成長了將近一倍，其中的出國考察、媒體宣傳是否合理，都應該逐筆審查。尤其過去民進黨佔多數，在預算協商的時候，都是柯總召一人把部會被凍結刪除的預算給救回，這次絕不容許民進黨政府浮濫編列，就從嚴審把關開始做起。

洪孟楷強調，下會期的三大重點，對策只有一個，就是在野陣營的團結，這也才是讓執政者不再傲慢、謙卑面對民意的唯一解方。

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