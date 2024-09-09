3車手到枋寮超商領贓款　遭攔查要求請律師...警一招反制

▲枋寮警分局逮獲陳嫌3車手。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

陳姓男子等3名詐騙集團車手，開車到枋寮鄉超商提款詐騙款項，枋寮警分局接獲情資攔查，一度以警方無權盤查、要求委任律師回應，警方出示提款畫面，讓他們啞口無言，扣得贓款及毒品，訊後依詐欺等罪嫌移送屏東地檢署偵辦。

枋寮警分局日前接獲情資反應，有提領車手欲利用警力較為薄弱之鄉下地區做為提領詐騙贓款區域，減少被警方查獲風險，惟不知枋寮警方早有防範，在轄區金融機構及超商ATM均佈有重兵監控。

7日15時警方接獲情資，有詐欺集團進入本轄提領贓款，枋寮警方即發動攔截圍捕，於某超商外攔獲由陳姓犯嫌所駕駛並搭載陽姓、尤姓犯嫌之自小客車，盤查過程中，陳嫌等3人極度不配合，認為警方無權盤查並要求請律師，經警方出示楊嫌前往超商ATM提領贓款監視器畫面，讓陳嫌等人百口莫辯，並當場查扣安非他命2包、提款卡2張、贓款現金新臺幣14萬7000元及自小客車1部，全案依現行犯將陳嫌等3人當場逮捕。訊後將陳嫌等3人依違反毒品危害防制條例、詐欺及洗錢防制法移請屏東地檢署偵辦，並持續向上溯源。

枋寮分局長林俊雄表示，打擊詐騙為警方重點工作，本分局積極「斬手」逮捕詐欺車手，阻絕詐騙集團金流，警方再次重申，詐騙集團常以「穩賺不賠」、「投資虛擬幣」等話術誆騙被害人，民眾應提高警覺，千萬勿輕信社群平台的投資群組，如有疑問可隨時撥打165反詐騙諮詢專線。