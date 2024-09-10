屏東80歲翁遇投資詐騙要匯90萬　警苦勸1小時「連兒子都來了」

▲屏東警分局民和派出所所長林東禾、警員林財慶勸阻老翁被騙 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東市80歲朱姓男子聽信詐團投資股票，保證獲利，到元大銀行屏東分行欲匯款90萬元到對方指定帳戶，行員查覺有異報警，屏東警分局員警獲報趕往處理，勸了1個多小時，並通知其子到場加入勸阻行列，才讓他認為真的遇到詐騙，打消匯款念頭。

屏東警分局民和派出所所長林東禾、警員林財慶日前擔服10-12時巡邏勤務時，接獲元大銀行通報，稱有民眾疑似遭詐騙，需要警方協助，員警立即趕往處理。

行員向警方說明，有一名80歲老翁以投資、裝潢為由，要匯款新臺幣90萬元，在關心提問過程中察覺有異，這時員警從旁查看他手機內容，多為投資股票、須增資競標等話術誘使老翁匯款。

於是警方向他說明此為明顯的假投資詐騙手法，但他不相信，警方不厭其煩地解釋現今各種詐騙手法長達一個多小時，並連絡他的兒子到場，經多方努力勸阻，他終於聽取警方勸說，打消匯款的念頭；他的兒子對於員警及行員的熱心協助感到非常感謝。

分局長蔡培元表示，詐騙手法日新月異，派出所積極向轄內金融機構宣導匯款民衆實施關懷提問，呼籲民衆絕對不要隨便聽從匯款，並多方查證提高警覺，若有疑似詐騙請撥打165、110求證。