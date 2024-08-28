中國多地變賣資產還債　重慶成立「砸鍋賣鐵」專班

▲中重慶成立「砸鍋賣鐵」專班。（圖／翻攝微博）



文／中央社台北28日電

中國多地債台高築又稅收驟減，迫使地方政府急著出清資產變現還債。其中，重慶市璧山區甚至成立名為「砸鍋賣鐵」的工作專班，今天引發社群熱議，許多網友嘆地方財政惡化到要砸吃飯的鍋了。

「砸鍋賣鐵」就是把鍋子砸了去賣廢鐵，比喻把所有能拿出來的東西都拿出來賣掉，籌錢度過難關。放在當下的中國政府，就是地方政府盤活資產變現化解債務風險。

據湖南日報，一張通知文件截圖在微博等社群廣為流傳，顯示重慶市璧山區政府成立「砸鍋賣鐵」工作專班。

文件顯示，該專班是按照「重慶市璧山區推動國有資產盤活工作方案」相關要求，經區政府研究成立的，統籌負責全區「砸鍋賣鐵」工作，包括制定工作方案，明確實施範圍，確定資產包，建立價格決定機制，完善獎懲措施，推動專案落地，展開政策宣傳等。

重慶市璧山區財政局工作人員今天證實，「砸鍋賣鐵」工作專班已開始運行。

綜合第一財經、界面新聞，重慶市人大官網6月披露的重慶市發改委2023年工作情況報告中提出，會同市級相關部門編制「砸鍋賣鐵」盤活變現資產資源方案。

重慶市沙坪壩區今年預算報告指出，2023年當地深入展開「砸鍋賣鐵」、「壯士斷腕」資產處置專案行動，深挖現有資產資源，有效盤活國有房屋資產、股權債權、土地資源等。其中，落實資產處置102宗，變現人民幣9.4億元（下同，約新台幣42.3億元）；完成股權轉讓及質押6個，金額7.9億元；實現土地出讓收入10.1億元。

「砸鍋賣鐵」其實在中國地方政府的文件已不是新詞。

2023年8月1日，青海省德令哈市政府網站發布「嚴格落實『砸鍋賣鐵』要求的方案」，提出「提高認識，砸鍋賣鐵，挺過難關」。

內蒙古烏蘭察布市卓資縣政府網站2月7日披露的2024年工作報告也提到，2023年，卓資縣「砸鍋賣鐵」化解債務13.37億元。此外，內蒙古烏海市政府工作報告也提到，「砸鍋賣鐵」化解政府債務風險，嚴禁新增政府隱性債務。

福建省泉州市泉港區政府發布，5月11日，區政府第37次常務會議提出，研究泉港區「砸鍋賣鐵」處置資產化解債務風險方案、強化預算管理堅持過緊日子。

中國地方政府今年拼命「砸鍋賣鐵」變現，也反映在數據上。

據中國財政部26日發布，今年前7個月，全國一般公共預算非稅收入2兆4423億元，比去年同期增長12%，占一般公共預算收入的比重達到18.0%，較去年同期提高2.4個百分點。同一時期，稅收收入年減5.4%。

對於重慶市璧山區證實成立「砸鍋賣鐵」工作專班，大陸網友今天在微博相關討論區多嘆，地方不但要過緊日子，還要「砸鍋賣鐵」，「如果一個家庭，要砸鍋賣鐵才能活下去，說明什麼？」、「鍋賣不掉，只能砸了，當成鐵賤賣。」

微博網紅「老楊聊地產」今天發文解讀，「砸鍋賣鐵」頻現諸多地方文件，可見，在土地財政斷炊之後，三四五線城市的政府日子有多苦。地方債務壓力越來越大，又不能逃廢債，只能硬扛。

他提到，「砸鍋賣鐵」式的變賣地方資產，尤其是房產，類似甘肅永安的拆遷安置房，居然還有很多沒有分配出去，處於閒置狀態，只能大降價，打包抵債。債主們拿到這些安置房，也只能當作商品房低價出售給個人。由此看來，這類地區的房價還將被拖累向下墜。

▲「砸鍋賣鐵」專班的職責分工。（圖／翻攝微博）

