　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

中國多地變賣資產還債　重慶成立「砸鍋賣鐵」專班

▲▼中國多地變賣資產還債　重慶成立「砸鍋賣鐵」專班。（圖／翻攝微博）

▲中重慶成立「砸鍋賣鐵」專班。（圖／翻攝微博）

文／中央社台北28日電

中國多地債台高築又稅收驟減，迫使地方政府急著出清資產變現還債。其中，重慶市璧山區甚至成立名為「砸鍋賣鐵」的工作專班，今天引發社群熱議，許多網友嘆地方財政惡化到要砸吃飯的鍋了。

「砸鍋賣鐵」就是把鍋子砸了去賣廢鐵，比喻把所有能拿出來的東西都拿出來賣掉，籌錢度過難關。放在當下的中國政府，就是地方政府盤活資產變現化解債務風險。

據湖南日報，一張通知文件截圖在微博等社群廣為流傳，顯示重慶市璧山區政府成立「砸鍋賣鐵」工作專班。

文件顯示，該專班是按照「重慶市璧山區推動國有資產盤活工作方案」相關要求，經區政府研究成立的，統籌負責全區「砸鍋賣鐵」工作，包括制定工作方案，明確實施範圍，確定資產包，建立價格決定機制，完善獎懲措施，推動專案落地，展開政策宣傳等。

重慶市璧山區財政局工作人員今天證實，「砸鍋賣鐵」工作專班已開始運行。

綜合第一財經、界面新聞，重慶市人大官網6月披露的重慶市發改委2023年工作情況報告中提出，會同市級相關部門編制「砸鍋賣鐵」盤活變現資產資源方案。

重慶市沙坪壩區今年預算報告指出，2023年當地深入展開「砸鍋賣鐵」、「壯士斷腕」資產處置專案行動，深挖現有資產資源，有效盤活國有房屋資產、股權債權、土地資源等。其中，落實資產處置102宗，變現人民幣9.4億元（下同，約新台幣42.3億元）；完成股權轉讓及質押6個，金額7.9億元；實現土地出讓收入10.1億元。

「砸鍋賣鐵」其實在中國地方政府的文件已不是新詞。

2023年8月1日，青海省德令哈市政府網站發布「嚴格落實『砸鍋賣鐵』要求的方案」，提出「提高認識，砸鍋賣鐵，挺過難關」。

內蒙古烏蘭察布市卓資縣政府網站2月7日披露的2024年工作報告也提到，2023年，卓資縣「砸鍋賣鐵」化解債務13.37億元。此外，內蒙古烏海市政府工作報告也提到，「砸鍋賣鐵」化解政府債務風險，嚴禁新增政府隱性債務。

福建省泉州市泉港區政府發布，5月11日，區政府第37次常務會議提出，研究泉港區「砸鍋賣鐵」處置資產化解債務風險方案、強化預算管理堅持過緊日子。

中國地方政府今年拼命「砸鍋賣鐵」變現，也反映在數據上。

據中國財政部26日發布，今年前7個月，全國一般公共預算非稅收入2兆4423億元，比去年同期增長12%，占一般公共預算收入的比重達到18.0%，較去年同期提高2.4個百分點。同一時期，稅收收入年減5.4%。

對於重慶市璧山區證實成立「砸鍋賣鐵」工作專班，大陸網友今天在微博相關討論區多嘆，地方不但要過緊日子，還要「砸鍋賣鐵」，「如果一個家庭，要砸鍋賣鐵才能活下去，說明什麼？」、「鍋賣不掉，只能砸了，當成鐵賤賣。」

微博網紅「老楊聊地產」今天發文解讀，「砸鍋賣鐵」頻現諸多地方文件，可見，在土地財政斷炊之後，三四五線城市的政府日子有多苦。地方債務壓力越來越大，又不能逃廢債，只能硬扛。

他提到，「砸鍋賣鐵」式的變賣地方資產，尤其是房產，類似甘肅永安的拆遷安置房，居然還有很多沒有分配出去，處於閒置狀態，只能大降價，打包抵債。債主們拿到這些安置房，也只能當作商品房低價出售給個人。由此看來，這類地區的房價還將被拖累向下墜。

▲「砸鍋賣鐵」專班的職責分工。（圖／翻攝微博）

▲▼中國多地變賣資產還債　重慶成立「砸鍋賣鐵」專班。（圖／翻攝微博）

ET快訊
滿地碎片！騎士沒戴安全帽慘死
沈慶京指郝、柯市府有官員索賄　蔣市府：請具體指名道姓或告發
快訊／透天厝隔32房出租爆炸釀3死2傷　火調報告出爐
他離家未歸竟「陳屍溪底」　家屬悲痛認屍
阿翰衰捲「新疆拍片」風波　傻眼爆粗口發聲
墨國22歲正妹「深蹲一半猝死」！疑用力過猛　健身房倒地亡
快訊／下午傳請假暫卸黨主席　柯文哲晚間步出黨部避談

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

不樂見兩岸民間發生衝突　夏立言會見宋濤重申九二共識、反台獨

中國多地變賣資產還債　重慶成立「砸鍋賣鐵」專班

消費趨勢不買房！　中國年輕人：更重視飲食旅行與精神消費

陸跳水金牌遭造謠「不男不女」　恐怖網友還嗆「下藥害她禁賽」

陸龍頭食品廠「用腐爛蘋果」榨汁！負責人：大部分產品都出口

《黑神話：悟空》中發現遊客景區塗鴉　網笑翻：華妃怎麼在這

家長稱兒被老師賞4巴掌後「患上白斑症」　孩子媽崩潰：毀容了

不想被人知道未婚產女！陸20多歲女「修眉刀」殺嬰　獲刑4年半

岑浩輝參選澳門特首　指博彩「一業獨大」不利發展

「鐵樹結果」女子嚐鮮險送命　十餘顆吞落肚「噁心嘔吐」急送醫

無人機衝撞俄羅斯大樓！　目擊者驚呼畫面曝光

貓初見嬰兒瞪大眼嚇壞　床邊探頭開飛機耳緊盯

依依10年婚斷遭逐出前夫家　認「9月搬離娘家」：真的單身了

吉力吉撈怒飆Fxxk被趕出場　克迪捂耳無視撤退自家陣營

無錢可貸！下半年房市全面停擺？央行理監事會議再出甚麼招？房價下跌有望？「房貸之亂」何時停｜地產詹哥老實說完整版 EP220

館長曝柯文哲難過吐苦水！　控「沒電視台願讓阿北澄清」

周四變天全台有雨 未來10天雨區曝　

工程車停蘇花改隧道　轎車疑沒看路直直撞

IVE安兪真衣服再出狀況！「背面裂開」緊抓繼續跳 #星光雲reels

萌妹向老師報爸媽年紀卻記錯　懊惱笑：把你們說得太年輕XD

不樂見兩岸民間發生衝突　夏立言會見宋濤重申九二共識、反台獨

中國多地變賣資產還債　重慶成立「砸鍋賣鐵」專班

消費趨勢不買房！　中國年輕人：更重視飲食旅行與精神消費

陸跳水金牌遭造謠「不男不女」　恐怖網友還嗆「下藥害她禁賽」

陸龍頭食品廠「用腐爛蘋果」榨汁！負責人：大部分產品都出口

《黑神話：悟空》中發現遊客景區塗鴉　網笑翻：華妃怎麼在這

家長稱兒被老師賞4巴掌後「患上白斑症」　孩子媽崩潰：毀容了

不想被人知道未婚產女！陸20多歲女「修眉刀」殺嬰　獲刑4年半

岑浩輝參選澳門特首　指博彩「一業獨大」不利發展

「鐵樹結果」女子嚐鮮險送命　十餘顆吞落肚「噁心嘔吐」急送醫

陳瑞振不時叮嚀「腳步」　馬傑森自認守備兩大不足

直擊／人氣Coser FF43大跳出局舞現場嗨爆　神還原《異環》看板娘粉絲暴動搶拍

傳柯文哲將「請假」暫別黨主席　陳昭姿：我不覺得需要這樣做

沈慶京指郝、柯市府有官員索賄　蔣市府：請具體指名道姓或告發

快訊／機車行隔32房出租爆炸釀3死2傷　火調指向電動自行車引燃

不樂見兩岸民間發生衝突　夏立言會見宋濤重申九二共識、反台獨

昔藍營女強人李鍾桂失智！堂姪照顧失格　北院改派這4人監護

汎瑋材料9月底掛牌上櫃　越南新廠Q3量產有望助攻營運

國健署拜會嘉義市　協力推動C肝政策與菸害防制

證交所公布18檔注意股　所羅門當沖比率達66.58%上榜

懂事3歲娃獨自收滿地玩具　見1歲弟睡著還貼心幫蓋被

大陸熱門新聞

美女機器人遭鄉民亂摸！　驚曝「都是真人正妹」

真烏龜！全紅嬋賣力擦龜殼…網笑：是真愛

陸飲料店員工「掉包付款碼」爽賺17萬元

新生兒被取名「陳賤妹」　網吃驚

陸男迎娶超正斐濟老婆！站旁一對比引轟動

陸上市公司正妹秘書心累離職！夜市擺攤1個月後樂歪

重慶地表溫度飆破70℃　居民在陽台曬肉乾

爺爺刷抖音未發現「3歲孫在河邊溺斃」

女子領5萬人民幣發現3萬是假鈔 奇了！銀行調監視器「沒人動手腳」

中國網紅尿撒靖國神社被捕！警方證實了

離職前一天被人資要求「檢查手機」！他放大招拒絕

「燉鹿鞭、發裸照」給外甥：擠擠總是有的！　美女局長正面照曝光

港府建議學生　性衝動就打羽毛球

《黑神話》無法登錄！Steam一夜遭28萬次攻擊

更多熱門

相關新聞

重慶地表溫度飆破70℃　居民在陽台曬肉乾

重慶地表溫度飆破70℃　居民在陽台曬肉乾

中國中央氣象台27日消息指出，監測顯示，四川盆地、陝西南部、江漢、江南、江淮、黃淮中西部等地部分地區出現35～39℃高溫天氣，四川盆地中南部局地40～42.9℃，重慶地表溫度更是飆破70℃。

陸男迎娶超正斐濟老婆！站旁一對比引轟動

陸男迎娶超正斐濟老婆！站旁一對比引轟動

重慶母子嫌經濟艙小　「霸占頭等艙」延誤航班1小時

重慶母子嫌經濟艙小　「霸占頭等艙」延誤航班1小時

比大貓熊還珍貴！亞洲金貓阿宅去世

比大貓熊還珍貴！亞洲金貓阿宅去世

南台灣熱爆還是要吃鍋！

南台灣熱爆還是要吃鍋！

關鍵字：

重慶砸鍋賣鐵

讀者迴響

熱門新聞

薔薔拍片吃「迷幻蘑菇」GG了！YT官方火速開鍘

美國估珊珊颱風鬼轉撲台！氣象署回應了

墾丁業者插陽傘霸占海灘　墾管處強拆180頂

墾管處出手了！出動怪手「沙灘開挖」

男童好奇「裡面有什麼」　博物館3500年陶罐毀了

LINE新功能上線「圖示不再只有綠色」　萬人喊羨慕

南投深山藏千億矽礦　地點曝光

即／遭碎玻璃割頸亡　27歲騎士是阿堂鹹粥長孫

LINE明晨維護1小時　2功能將無法使用

私密處「夾出一圈毛髮」！醫驚呆　她羞…老公愛愛放的

林依晨陸綜舉手「我是成都人」被台粉炎上面相變了

劉謙證實罹患肺腺癌！每年健檢「肺部照出陰影」

即／台中客運司機開到一半不舒服...送醫不治

旅日人妻逃回台灣！丈夫傳AV諷：跟妳一樣小

快訊／NCT泰一「涉性犯罪」遭起訴！

更多

最夯影音

更多

無人機衝撞俄羅斯大樓！　目擊者驚呼畫面曝光

貓初見嬰兒瞪大眼嚇壞　床邊探頭開飛機耳緊盯

依依10年婚斷遭逐出前夫家　認「9月搬離娘家」：真的單身了

吉力吉撈怒飆Fxxk被趕出場　克迪捂耳無視撤退自家陣營

無錢可貸！下半年房市全面停擺？央行理監事會議再出甚麼招？房價下跌有望？「房貸之亂」何時停｜地產詹哥老實說完整版 EP220

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面