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重慶地表溫度「飆破70℃」　居民直呼：陽台曬肉乾4小時就好了

▲▼重慶居民在陽台曬果乾、肉乾。（圖／翻攝自小紅書）

▲網友表示，在自家陽台曬肉乾4小時就完成了。（圖／翻攝自小紅書）

記者廖翊慈／綜合報導

中國中央氣象台27日消息指出，監測顯示，四川盆地、陝西南部、江漢、江南、江淮、黃淮中西部等地部分地區出現35～39℃高溫天氣，四川盆地中南部局地40～42.9℃，重慶地表溫度更是飆破70℃。

▲氣溫皆破40度。（圖／翻攝自微博／中央氣象台）

▲氣溫皆破40℃。（圖／翻攝自微博／中央氣象台）

據《央視新聞》報導，重慶市出現大範圍持續性高溫天氣，北碚、沙坪壩等9個區縣及中心城區的部分地區連續5天日最高氣溫超過40℃，銅樑、永川等10個區縣連續3天日最高氣溫超過40℃；預計一直到9月4日，重慶市仍將持續晴熱高溫天氣，大部地區日最高溫37℃以上，部分地區日最高溫可達40 ～43℃。

▲▼重慶未來氣溫變化。（圖／翻攝自微博／中央氣象台）

▲▼重慶未來氣溫變化。（圖／翻攝自微博／中央氣象台）

▲▼重慶未來氣溫變化。（圖／翻攝自微博／中央氣象台）

▲中國28日至30日的高溫預報。（圖／翻攝自微博／中央氣象台，上同）

中央氣象台指出，重慶出現大範圍持續性高溫天氣，截至27日已連發7天高溫紅色預警信號，「山城」熱成了「火焰山」，正中午12點，在重慶戶外的地面放一個溫度計，溫度一下飆升至70℃以上。

重慶多位居民在社群平台上發文，分享利用高溫在自家陽台曬果乾、肉乾，「43℃的重慶當然要曬果乾，不用一天蘋果乾就可以吃了」、「拿個串子曬牛肉乾，4小時就完成了」、「重慶這天氣不曬點肉乾都覺得虧了」、「順便曬點鴨脖給毛孩吃」、「陽台不夠曬，再拿去頂樓曬」。

▲▼重慶居民在陽台曬果乾、肉乾。（圖／翻攝自小紅書）

▲▼重慶居民在陽台曬果乾、肉乾。（圖／翻攝自小紅書）

▲▼重慶居民在陽台曬果乾、肉乾。（圖／翻攝自小紅書）

▲▼重慶居民在陽台曬果乾、肉乾。（圖／翻攝自小紅書）

▲重慶居民在陽台曬果乾、肉乾。（圖／翻攝自小紅書，上同）

氣象專家張東方指出，本輪高溫天氣過程主要是由於青藏高壓和西太平洋副高合併，在這種高壓系統控制下，天空晴朗少雲，下沉增溫以及地面直接輻射增溫效果好，所以白天的溫度比較高，預計本輪高溫天氣過程會持續至9月初，其間午後到傍晚以及夜間會有多局地熱對流的發生。

▲▼重慶未來氣溫變化。（圖／翻攝自微博／中央氣象台）

▲▼重慶未來氣溫變化。（圖／翻攝自微博／中央氣象台）

▲▼重慶未來氣溫變化。（圖／翻攝自微博／中央氣象台）

▲高溫預計將持續至9月。（圖／翻攝自微博／中央氣象台，上同）

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