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教師節學童送27元巧克力　陸幼兒園長「違規收禮」被開除

記者黃翊婷／綜合報導

中國重慶一名前幼兒園園長2023年教師節前夕，收下學童送的一盒巧克力，價值人民幣6.16元（約新台幣27元），沒想到事後竟被園方認定違反教育部相關規定，因而丟了工作。前園長憤而提告，一、二審法官均認為園方解除合約的行為違法，應該支付賠償金。

巧克力示意圖（圖／達志／示意圖）

▲前園長因為收下學童送的巧克力，被園方認定違規並開除。（示意圖／達志影像，與本案當事人無關。）

根據中國《澎湃新聞》報導，該名前園長在2023年教師節前夕，於幼兒園門口收下學童送的6.16元巧克力一盒，師生倆當下還互相擁抱，接著便把巧克力分給其他小朋友一起吃，沒想到事後竟被園方認定違反教育部印發的教監《嚴禁教師違規收受學生和家長禮品禮金等行為的規定》，因而被園方開除。

前園長不滿提出告訴；幼兒園方面則認為，收受的禮品不論價值多少，違反規定就是會對園方帶來負面影響，甚至引發家長的不信任。重慶市九龍坡區人民法院今年3月28日進行一審審理，法官認為小朋友是出於喜愛和尊敬才會贈送巧克力，不宜定性為違規行為，園方未給予改正機會便將人開除，顯然違法，應當支付賠償金。

一審結果公開之後，前園長及園方雙雙提起上訴。二審法官認為，當事人沒有提交新證據，一審判決認定事實清楚，適用法律也沒有違誤，因此裁定駁回，維持原判。

據當地媒體了解，該幼兒園已經更換經營者，新的經營者表示，這是前老闆與員工之間的糾紛，詳細情況並不清楚。九龍坡區教委則表示仍在了解情況當中。

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