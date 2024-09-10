921地震將屆25周年...科博館辦系列活動　邀民眾重返斷層線露營

▲「你的教室？臨時教室復刻展」重現921大地震震後的臨時教室。（圖／國立自然科學博物館提供）

記者高堂堯／台中報導

921地震即將屆滿25周年，國立自然科學博物館921地震教育園區於9月推出「震在921」國家防災日系列活動，其中「夜宿斷層線－避難所實感」露營活動邀請民眾在921當天重回車籠埔斷層線，模擬當時避難所收容情境，目前已有近1000組報名，將抽籤錄取30組、中籤率約3％，今日下午4時截止報名。

科博館長焦傳金表示，921地震當年造成嚴重傷亡，斷層地表破裂面全長約106公里，災後沿車籠埔斷層建置「921地震教育園區」、「車籠埔斷層保存園區」，利用地震遺址作為防災教育的活教材，今年系列活動涵蓋地景藝術、重現震後場景、跨館串聯輕旅行等；尤其是斷層線劃過光復國中大操場，形成近2.6公尺的落差，成為重要的地震遺跡，今年打造「趴掩穩Check！花海地景」，期望將地震避難姿勢「趴、掩、穩」深植在每個人心中。

▲▼車壟埔斷層線劃過光復國中大操場，產生不規則裂痕。（圖／國立自然科學博物館提供）

此外，「你的教室？臨時教室復刻展」也重現921震後的臨時教室，讓民眾身歷其境、體驗光復國中學生們在帳篷中上課的特殊時日，帶來滿滿震撼感；最受矚目的「夜宿斷層線－避難所實感」則免費開放30組觀眾，在光復國中大操場斷層線周邊夜宿露營，模擬避難所收容情境、發放物資，也安排星空電影及資深消防員現身分享921震災搶救故事，感受臺灣震災後的救災進步與成果。

▲「趴掩穩Check！花海地景」，期望將地震避難姿勢「趴、掩、穩」深植在每個人心中。（圖／國立自然科學博物館提供）

「避難包富翁－小鎮輕旅」還串聯霧峰區觀光景點，包括林家花園林獻堂博物館、亞大現代美術館、霧峰菇類產學館，與921地震教育園區販售「防災套票」，可暢遊4館並蒐集避難背包、防災用品，把防災知識帶回家；9月19日至22日園區開放免費參觀，另於9月19日至30日在台北松菸文創園區舉辦「毛英雄與好夥伴」搜救犬特展，展示近年國家搜救犬的專業訓練與成就。

科博館提醒，活動採線上登記，今天截止報名，採抽籤錄取，可把握最後時間線上登記：https://reurl.cc/6d7Ojb；更多活動詳情，請參閱921地震教育園區活動官網：https://reurl.cc/zDlO6V。