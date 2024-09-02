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遊客把車「開進溪床」搭棚露營　頭城人氣炸：破壞自然生態

▲▼遊客把車「開進溪床」搭棚露營　頭城人氣炸：破壞自然生態。（圖／翻攝自臉書社團「頭城大小事」）

▲有遊客把車開進溪床露營，讓在地網友氣炸「當私人渡假村？」（圖／翻攝自臉書社團「頭城大小事」）

文／中央社

有民眾日前將車輛開到宜蘭縣頭城鎮福德坑溪床，並架起車邊帳戲水，遭網友批評破壞河川生態。據了解，因事發地點屬於野溪，並未明確劃分在河川區域內，難以依違反水利法開罰。

臉書（Facebook）粉絲專頁「頭城二三事」等臉書社團，昨天轉發網友貼文，並上傳3張照片，指出朋友和家人8月31日在福德坑溪避暑，突然一群車隊闖入河床，這種行為真的很嚴重破壞河川生態和汙染水源。

照片顯示，有3輛車駛入溪床，其中2輛車架起車邊帳，多名大人及孩童在車邊帳下聊天或戲水，也有孩童在一旁玩起橡皮艇。

▼原PO表示「有報警，可是警局說要請公所立牌，這樣才有法規。」（圖／翻攝自臉書社團「頭城大小事」）

▲▼遊客把車「開進溪床」搭棚露營　頭城人氣炸：破壞自然生態。（圖／翻攝自臉書社團「頭城大小事」）

有網友留言說，真的很不okay，無知地以為只要車輛有四輪驅動，哪裡都是他們免費的遊樂園，沒在管河川生態。也有網友表示，喜歡享受自然環境，卻不斷破壞自然環境。

據了解，因為事發地點屬於野溪，並未明確劃分在河川區域內，因此難以依違反水利法開罰，但若有相關行為涉及違反其他法令，例如亂丟垃圾等，仍可依違反廢棄物清理法開罰，但因過了一天難以舉證，恐不易開罰。

 
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