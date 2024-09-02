福德坑溪驚見休旅車「開進溪床」搭棚露營　宜蘭水資處要管了

▲遊客把車「開進溪床」搭棚露營，頭城人批破壞自然生態。（圖／翻攝自臉書社團「頭城大小事」，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

有網友在臉書社團「頭城大小事」貼文表示，遊客把車子開進宜蘭頭城鎮福德坑溪上游溪床搭棚露營戲水，擔心此舉恐污染水源，畫面曝光後引發批評聲浪。管轄福德坑溪上游的國有財產署北區分署宜蘭辦事處表示，2日會將蒐集的相關資料送宜蘭縣政府水資處「秉權卓處」。水資處表示，將召集宜蘭辦事處、環保局、頭城鎮公所等單位，將此案併通盤討論「野溪」相關管理與罰則。

宜蘭頭城鎮福德坑溪上游被當成私人渡假村？網友在臉書社團「頭城大小事」PO文指出，頭城鎮福德坑溪8月31日出現盛況，宛如私人空間，遊客把休旅車直接駛入河床中間開啟渡假模式，有點傻眼。畫面中有多輛車子駛入溪床，並搭棚露營，大人小孩玩得不亦樂乎。

網酸：「太扯了，這種行為如不制止，往後大家有樣學樣，這條溪的生態環境就完蛋了」、「有錢就是大爺和阿伯呀」，但也有人認為，「玩沒關係啦，重點垃圾帶走，不要把原始的森林破壞。」

宜蘭水資處表示，福德坑溪以省道台九線為「界結」，中下游屬水資處管理，上游屬國有財產署北區分署宜蘭辦事處，而既然國有財產署北區分署宜蘭辦事將蒐集相關資料送該處研處，為使類似事情發生有統一的處罰依據，將召集宜蘭辦事處、環保局、工旅處、頭城鎮公所等單位，將此案併通盤討論「野溪」相關管理與罰則準則，之後再據以處分前述遊客的行為。