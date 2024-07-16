第12次全國童軍大露營劃下句點　國內外童軍感謝台南熱情期待再相會

▲精彩的7天6夜第12次全國童軍大露營活動，在16日劃下句點，這次的童軍大露營活動，考驗和磨練著全體參加人員的童軍精神和技能。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

精彩的7天6夜第12次全國童軍大露營活動，在16日劃下句點，這次的童軍大露營活動除了大會安排的各項童軍模組課程和活動，及大台南城市10條路線的參訪行程，還有大自然安排的天氣變化，都讓本次全國童軍大露營活動更貼近真實的露營生活情境，考驗和磨練著全體參加人員的童軍精神和技能。

市長黃偉哲表示，為了讓來自全國22縣市及18個國家的童軍及貴賓能有最好的露營場地，享受大自然生活與美景，市府特別動員相關局處單位全力協助市農會和走馬瀨農場規劃營地、改善軟硬體設施，亦安排小農進駐營區，從每日從早上到深夜12時的服務，除行銷台南農特產品外，也滿足童軍們的需求。

市府特別感謝本市農會吳嘉仁總幹事和走馬瀨農場顏向照場長所帶領的團隊，在南台灣大自然多變的7月天氣中，隨時應變提供全體人員最舒適的露營環境和緊急避雨場所，贏得了國內外童軍的一致肯定，是城市外交的完美典範。

世界童軍亞太委員會副主席Simon Rhee表示，走馬瀨農場是他見過最棒的場地，草地非常棒，周邊設備也非常的好。國際童軍貴賓來自泰國的Daiki Nakae、Wachira Supaking，和秘魯的 Chi-I Wong也都不約而同，給予走馬瀨農場服務團隊滿分的評價。

世界童軍運動創始人貝登堡爵士第五代曾孫—大衛．貝登堡表示，走馬瀨農場營地相當自然良好，到處都有樹蔭，他特別喜歡走馬瀨農場大草原的大集合場，讓童軍們更能夠互相的交流。

香港童軍總會代表團團長譚奕軒表示，大會應變迅速，走馬瀨農場也即時為國際伙伴提供安全的住宿環境及基本的生活設備，得以安心完成大露營活動。

美國童軍代表團團長Betty Shih-Ping Chou表示，快速協助安頓讓童軍們能夠在大雨過後安心過夜，特別是走馬瀨農場在大雨後，馬上無償提供大量的乾淨毛巾和浴巾，讓大家備感溫馨。



高雄市左營團團長和團員，還有新竹縣竹北國中、風華複式團和忠孝國中的團長和團員一致表示，走馬瀨農場營區優質場地空曠、平整，場地排水性好，就算地面積水也不會持續太長時間，很適合露營活動。

在幼童軍營區的台中市傑人童軍團陳團長、台北市林團長及白團長均表示，這次非常感謝大會和走馬瀨農場對幼童軍的照顧，營區很乾淨，整體規劃很好。

台南市教育局長鄭新輝表示，本次童軍大露營在真實的大自然情境看見童軍精神與發揮童軍技能，完成大會和大自然的考驗。除了主辦單位及市府協力單位通力合作，更要特別感謝市農會和走馬瀨農場提供最佳場地和服務、台灣電力公司新營區營業處、台灣自來水公司第六區管理處、三大電信業者和安南醫院團隊，大會期間24小時均派員在現場待命服務，要向這些幕後無名的工作人員致上最高的謝意。

走馬瀨農場表示，能為本次活動提供國內外童軍最佳場地和服務工作，得到大家的最高肯定，就是走馬瀨農場團隊人員的最高榮譽，期待這一場成功的城市外交，能讓大家感受台南甜的溫馨與熱情，除了成為大家回到各國家和各縣市茶餘飯後的最佳話題外，未來也歡迎這群童軍夥伴每當思想起大露營的點滴回憶時，隨時能再訪台南。