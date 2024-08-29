珍貴記憶地震帶不走　太管處《記憶・太魯閣》影像紀錄登場

▲▼藉由影像作品喚起民眾的情感，串連成共同記憶的太魯閣。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

因應0403花蓮強震復原時期，遊客短期無法盡興到訪，內政部國家公園署太魯閣國家公園管理處，藉由影像作品將園區的壯麗，主動以展覽形式帶出太魯閣，並以記憶作為軸線將之串起，喚起民眾對此處的情感，串連成共同記憶的太魯閣影像。

《記憶・太魯閣》影像紀錄展為太管處今年國家公園山林教育推廣之系列活動，預計在台北和花蓮兩地接續展出。以「友善重返山林」理念出發，規劃三大主題展區，分別以「地景」、「生態」及「事件」三個角度來建構。

從太魯閣國家公園境內壯麗的山川景色走進，觀看居住其中的動物生活，回望此處曾有過的變動與歷史軌跡，山林層層交疊，紋理清晰，是自然而然隨時間留下的諸多印記。在地震的動盪之下，我們重新記憶起曾經的山壁，過去的歷史痕跡、動物的獸徑，循環往復，我們在此留下祝福與想念。

《記憶・太魯閣》影像紀錄展台北場次展出時間為8月30日至9月28日（周日及周一休館），每日上午10點至下午5點在玉溪有容教育基金會（台北市士林區仰德大道二段94號）開放民眾免費參觀。長存於影像紀錄之中的太魯閣印象，是地震帶不走的。

展出期間讓我們一起回溯與盼望，在與峽谷縫隙中的光重逢的那天之前，先親手寫下想對太魯閣說的話、想對大地震當時救難人員表達的敬意與感謝。《記憶・太魯閣》影像紀錄展於台北展覽結束後，將移回花蓮接續展出，這些由小島西側送上的祝福，將會和照片一起在東部落地生花，植被向陽重生。