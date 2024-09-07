餐桌上的部落旅行月光版！6部落11埸次　月光佐美食療癒入席

▲「支亞干部落」，從太魯閣族婦女擅長的編織技藝文化中，感受到大自然素材的柔韌與專注手作編織的快樂。（圖／縱管處提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

花東縱谷國家風景區管理處辦理「縱谷原遊會—餐桌上的部落旅行」邁入第7年，今年的部落餐桌旅行以「療癒」為主題，希望到訪部落的旅人們，走進部落細細感受，從族人與大自然共處的環境中，打開五感迎接所有的生命經驗，找回自己與生活的平衡。

▲太巴塱部落」的「月光下紅糯米田野餐桌」，將帶領旅人感受部落和土地的緊密關係。

縱管處郭振陵處長表示，每年度部落品牌日都會有一個新的主題，從2018年「用一桌餐食，說一個故事」，2019年「傳統歌謠佐餐桌」，再來是2020年「珍藏時光記憶的老味道」、2022年「部落佳釀」及2023年「神話傳說」等，都讓參與的遊客耳目一新，渴望一再回流參與。不同主題的發想也讓參與的部落夥伴們，每年依循主題出發，尋找自身文化脈絡，並且不斷推陳出新，激發與眾不同的創意成果。

▲在 「織羅部落」跟隨著族人運用酒麴、糯米飯與水等，製作酒釀，聆聽族人吟唱。



今年活動共有6個部落11個場次，每場次將透過進入部落前的祈福儀式讓旅人們安定心神，再從不同的部落體驗中，細細感受族人和大自然、祖靈信仰間的緊密依存，同步傾聽自己的內心。最後品嚐精心安排的部落晚宴，聽每個部落料理背後動人的生活故事，在秋高氣爽的縱谷夜晚，感受部落與萬物共存的生活智慧，完成一趟身心飽足的療癒之旅。

透過參與太魯閣族的「支亞干部落」，將從太魯閣族婦女擅長的編織技藝文化中，感受到大自然素材的柔韌與專注手作編織的快樂，部落晚宴－「月光下耕吧樹洞餐桌」，也將太魯閣族編織裡的菱形織紋與配色融入餐桌配色與擺盤，讓旅人深刻感受編織與部落生活的連結。

▲「永康部落」的「月光下獵人野食餐桌」，感受最道地的山野獵人體驗。

「太巴塱部落」的「月光下紅糯米田野餐桌」，將帶領旅人感受部落和土地的緊密關係。「黑黏土」是大自然珍貴的賜予，可形塑成陶器，成為承載部落的文化的載體，旅人們將一起完成手作陶盤，找回心手合一的專注愉悅，再從豐盛的餐桌晚宴中，品味部落土地孕育出的傳香「紅糯米」美好滋味。



「織羅部落」的「月光下稻田腳印餐桌」，以認識部落祖靈足跡場域裡可見的酒釀植物開場，跟隨著族人運用酒麴、糯米飯與水等，製作酒釀，同步聆聽族人吟唱歌謠，再從豐盛的部落晚宴中，品味部落金多兒筍、葛鬱金等特色農產，感受部落豐饒純樸的生活景象。

▲同為布農族的「崁頂部落」，以常見的部落植物「月桃」為主題的饗宴，發揮月桃本身的清香質地，徹地浸潤身心。

「永康同為布農族的「崁頂部落」，以常見的部落植物「月桃」為主題的饗宴，發揮月桃本身的清香質地，徹地浸潤身心。部落」的「月光下獵人野食餐桌」，將由族人帶領旅人們走訪山林獵徑，一路聆聽部落故事、認識傳統獵人的山林技能、禁忌與布農族夢占文化，感受最道地的山野獵人體驗。晚宴也結合獵人文化，享用火烤、無過多調味的山林野味盛宴，體驗布農族獵人安全返家後，與家人團聚的歡快。

同為布農族的「崁頂部落」，以常見的部落植物「月桃」為主題，貫串今年的「月光下小米鞦韆餐桌」，月桃全株皆可運用，尤其是月桃莖加工後可用於編織，能製成實用的桌墊與涼爽的草蓆。旅人們跟著族人一起學習月桃編織，沉澱燠熱浮躁的心情，完成後的作品可成為餐桌晚宴的重要擺飾外，以月桃為主題的饗宴，更發揮月桃本身的清香質地，徹地浸潤身心。





▲「大埔部落」以餐酒館的輕鬆氛圍與精緻擺盤模式經營，重新詮釋了小時候的飲食記憶與部落的飲食特色。

今年新加入的「大埔部落」，由返回池上創業的恆春阿美族人芭洋，以餐酒館的輕鬆氛圍與精緻擺盤模式經營，重新詮釋了小時候的飲食記憶與部落的飲食特色。「月光下穀倉豐收餐桌」，以「荖葉」這個兼具祭儀要角與獨特風味的植物為主題，帶領旅人實地手作在地原味青醬，搭配部落鹽烤魚、山豬肉等傳統風味，一起在農莊氛圍濃厚的穀倉內享用晚宴，感受傳統與創新交替的味蕾激盪。

郭振陵說，今年精彩的部落餐桌旅行活動將於即日起於accupass平台正式上線開賣，第一場餐桌將於10/5在太巴塱部落登場，壓軸則是11/24的大埔部落。舉凡今年參與各場次部落餐桌旅行的朋友，都能獲得與野草茶品牌「三玉號」合作開發的精美野草茶包「療癒禮盒」。另外，今年活動也與旅宿業者共同推出住宿方案，想了解更多住宿優惠及活動資訊，歡迎加入縱谷原遊會LINE官方好友，或至「縱谷原遊會」官網及官方粉絲專頁上查看第一手資訊。

活動官網: http://jacreative.com.tw/hdt/

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