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麥當勞本周搶吃「8大優惠券」！有蛋捲冰淇淋買1送1、雞塊免費送

▲▼麥當勞。（圖／記者蕭筠攝）

▲麥當勞全球版APP本周祭出8大優惠券。（示意圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

麥粉的小確幸快收！人氣速食品牌「麥當勞」APP最新優惠來了，本周祭出超殺「8大優惠券」，不僅有蛋捲冰淇淋買1送1，還有小薯、雞塊免費送等好康，即日起限時7天開吃。

麥當勞全球版APP最新「8大優惠券」一次看，有「單點蛋捲冰淇淋買1送1」，使用期限至9月11日；早餐限定「單點豬肉滿福堡加蛋送薯餅特價」、「買超值全餐送小薯」、「單點大麥克特價65元」、「單點勁辣香雞翅特價43元」，使用期限至9月15日；而「買超值全餐送4塊麥克雞塊」，使用期限為9月13日起至9月15日。

加碼領99元激省晚餐券，至9月13日前每日晚上5時至9時推「麥香雞+中薯+38元中飲」、「麥香魚+中薯+38元中飲」特價只要99元；提醒以上優惠券每券限兌換1次，且不適用於歡樂送、外送平台及部分門市。

▲▼頂呱呱地瓜薯條。（圖／業者提供）

▲頂呱呱隱藏版代碼今天開搶。（圖／業者提供）

另，頂呱呱即日起至9月30日也有「99省錢季」優惠活動，只要於官方LINE帳號輸入「隱藏優惠代碼」即可領取多種優惠，有「地瓜薯條買1送1（240901）」、「甜甜包買1送1（240902）」、「35元飲品買1送1（240903）」，以及「呱包省錢餐特價99元（240921）」、「炸雞省錢餐特價99元（240922）」、「經典派對餐 特價599元（240933）」，提醒優惠不適用桃園機場店。

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