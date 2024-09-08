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夾榛果巧克力、香草夾心餅！必勝客「巧克力香蕉起司餅」開吃了

▲▼必勝客推「爆濃巧克力香蕉起司咔滋餅」。（圖／業者提供）

▲必勝客推出全新「爆濃巧克力香蕉起司咔滋餅」。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

甜點控衝吃！人氣速食品牌「必勝客」的起司咔滋餅推出全新「爆濃巧克力香蕉」口味，酥脆餅皮搭配香甜香蕉、榛果巧克力醬內餡，結合香草夾心餅及爆濃起司，大口咬下罪惡爆表，即日起正式開賣，並祭出限時買餅送飲料優惠，趕緊搶嚐鮮。

必勝客獨饗盒「起司咔滋餅」以爆量起司搭配酥脆餅皮的組合，累積超高人氣。這次首度推出甜口味「爆濃巧克力香蕉起司咔滋餅」，使用義式經典榛果風味巧克力醬搭配濃郁完熟香蕉餡，再結合口感香脆的經典香草夾心餅及莫札瑞拉起司，打造豐富層次感，還加入法國100%天然無糖可可粉與帕瑪森起司點綴，香氣十足，即日起於全門市上市。

▲▼必勝客推「爆濃巧克力香蕉起司咔滋餅」。（圖／業者提供）

▲起司咔滋餅全系列一共有5口味選擇。

為歡慶新品上市，9月30日前起司咔滋餅全系列憑優惠碼「91004」，可享雙片嚐鮮價99元，10月31日凡買單片咔滋餅全系列只要79元，加碼送飲料，全系列有「墨西哥辣腸」、「明太子四重起司」、「鐵板牛柳」、「超級總匯」及「爆濃巧克力香蕉」共5口味。

▲▼beard papa’s泰式奶茶泡芙回歸。（圖／beard papa’s提供）

▲beard papa’s超人氣泰奶泡芙回來了。（圖／beard papa’s提供，下同）

另，日系泡芙專賣店「beard papa’s」9月則推出重磅回歸的「泰式奶茶泡芙」，選用泰式奶茶拌入經典卡士達醬中，調配出獨特「泰式奶茶卡士達內餡」，重現泰奶的濃厚風味，茶香、奶香十足，且開放搭配日式泡芙、黑日式泡芙、菠蘿泡芙、mini泡芙及杏仁棒棒等5種派皮，售價75元起，即日起至9月30日限時開賣，售完為止。

▲▼beard papa’s泰式奶茶泡芙回歸。（圖／beard papa’s提供）

▲杏仁棒棒泡芙同步回歸。

9月更把人氣派皮「杏仁棒棒」搬出來，有著酥鬆口感的長條型派皮，撒上滿滿香又脆的杏仁角，香氣滿滿更增添咀嚼感，無論搭配經典香草口味或泰式奶茶口味通通沒問題，提醒微風台北車站店、台中高鐵站店無販售此派皮。

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