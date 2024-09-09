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10口味任選！必勝客「13吋大比薩下殺半價」爽吃5天

▲▼必勝客比薩。（圖／業者提供）

▲必勝客10口味大比薩下殺半價吃只有5天。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

人氣速食品牌「必勝客」祭出平日限定「外帶13吋大比薩半價吃」優惠，一共網羅10款人氣口味選擇，無論想吃澎湃雙拼四重濃起司+四小福、熱帶鳳梨海鮮總匯+四小福，或是經典夏威夷、雙層美式臘腸都有，即日起限時5天開跑。

必勝客平日限定「外帶單點13吋大比薩半價吃」優惠來了，口味有雙拼比薩-四重濃起司+四小福、雙拼比薩-熱帶鳳梨海鮮總匯+四小福、熱帶鳳梨海鮮總匯、雙拼比薩-海陸總動員、四重濃起司、黃金咖哩海鮮、四小福、日式照燒雞、雙層美式臘腸、夏威夷共10款，即日起至9月13日連5天開吃，詳細優惠內容以官網為主。

▲▼麥當勞。（圖／業者提供）

▲麥當勞全球版APP本周祭出8大優惠券。

另，麥當勞全球版APP本周祭出最新「8大優惠券」，有「單點蛋捲冰淇淋買1送1」，使用期限至9月11日；早餐限定「單點豬肉滿福堡加蛋送薯餅特價」、「買超值全餐送小薯」、「單點大麥克特價65元」、「單點勁辣香雞翅特價43元」，使用期限至9月15日；而「買超值全餐送4塊麥克雞塊」，使用期限為9月13日起至9月15日。

加碼領99元激省晚餐券，至9月13日前每日晚上5時至9時推「麥香雞+中薯+38元中飲」、「麥香魚+中薯+38元中飲」特價只要99元。提醒以上優惠券每券限兌換1次，且不適用於歡樂送、外送平台及部分門市。

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