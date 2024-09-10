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揭柯文哲不願抗告「2原因」　游淑慧轟：等於只給法官一條路

▲▼檢調偵辦京華城案，民眾黨主席柯文哲原獲無保請回，檢方提起抗告後，高院撤銷北院原裁定發回北院更裁，北院今(5)日重開羈押庭。（圖／記者李毓康攝）

▲民眾黨主席柯文哲涉入京華城案，遭裁定羈押禁見。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席柯文哲涉入京華城案，遭裁定羈押禁見，柯文哲委任律師9日證實「不再抗告」。國民黨台北市議員游淑慧今（10日）表示，不提抗告有兩個原因，第一個「怕被駁回」，委任律師稱「裁定有很多瑕疵」，但卻放棄司法訴訟，難道未來還是不相信每個法官？第二個將柯塑造成「殉道者」，讓集結動員能量更大，若抗告裁回更審，給了交保機會，之前嗆說不交保，不就變成「搞笑」作為？哪有要脅一定要無保請回的？等於只給法官一條路。

游淑慧於節目《POP撞新聞》表示，個人認為柯文哲不提抗告有兩個原因第一個原因，就是「怕被駁回」，但司法問題、司法解決，高院對於柯文哲的抗告，也不會像其他嫌疑人，可能會發回羈押庭，而且柯文哲三位「天王級」的律師發出聲明表示「上次裁定有很多瑕疵」，既然認為法律上很多瑕疵，這當然可以成為抗告理由，還可以藉由抗告對外公布、講清楚，檢調哪裡有瑕疵、證據不足，才有一個論述基礎。

游淑慧認為，但現在民眾黨卻選擇放棄司法訴訟，完全訴諸政治與群眾手段，這是不是正當，自己打上一個問號。今天柯文哲不相信高院、地院法官的裁定，但最終司法還是要回到法院，難道還是都不相信每個法官？

游淑慧說，第二個原因，這有點「陰謀論」，外傳民眾黨內部有些人，要把柯文哲塑造成「殉道者」，不要柯出土城看守所，讓「集結動員」的能量越來越大，若抗告裁回更審，地院給了柯文哲機會交保，那到底要不要交保？之前嗆說不交保，現在柯文哲不願交保，不就變成了「很搞笑」的作為？哪有要脅法官一定要無保請回？根本不給裁量權，等於只給法官一條路。

最後，游淑慧強調，任何人的清白都可以爭取，但不可以脅迫法官只有「無保請回」這條路能走，否則就要抗爭到底，但有沒有罪不是用脅迫，而是交給法官、檢察官調查，鄭文燦當初也經歷相同狀況，而且兩位都在2014年當選的六都直轄市的市長。

★未經判決確定，應視為無罪

▼柯文哲遭羈押不提抗告，律師聲明。（圖／記者黃哲民翻攝）

▲▼柯文哲遭羈押不提抗告，律師聲明。（圖／記者黃哲民翻攝）

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