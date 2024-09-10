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文在寅經營書店「平山書房」暴力事件　女店員慘遭20歲男毆打骨折

▲▼南韓前總統文在寅在住處附近經營書店「平山書房」。（圖／翻攝自臉書）

▲南韓前總統文在寅在住處附近經營書店「平山書房」。（圖／翻攝自臉書，下同）

記者羅翊宬／編譯

南韓前總統文在寅2022年5月卸任後，宣稱「想被世人遺忘」，便回到慶尚南道梁山市河北面芝山里新蓋的宅邸隱居，隔年4月在家門對面經營「平山書房」，提供當地居民安靜閱讀、購書的文藝空間，不過平山書房卻在最近驚傳暴力事件，一名20多歲男子在書店結束營業後暴力毆打女店員，震驚經營高層。

根據韓媒《News1》，文在寅在住處附近所經營的書店「平山書房」，本月8日晚間6時50分發生暴力案件，一名年約20多歲的男子在營業時間結束後，在平山書房門口徘徊，此時40多歲的書店女員工前來告知營業時間已經結束、必須離開，豈料男子卻開始大鬧。

男子陸續向女店員問道，「今天共同民主黨黨代表李在明來過了嗎？」、「在見到文在寅前總統前，我是不會離開的」，隨後便向上前勸阻的女店員動手動腳，將女店員毆打到手臂骨折。

▲▼南韓前總統文在寅在住處附近經營書店「平山書房」。（圖／翻攝自臉書）

附近居民向警方報案後，慶南梁山警察署旋即出動警力前往書店，將該名男子逮捕到案，送進警察署內拘留。

據悉，李在明8日曾經造訪平山書店。

最近文在寅一家人再度淪為檢方搜查案情的焦點，將文在寅列為「收賄嫌疑人」，質疑文在寅在總統任內曾任命同黨國會議員李相稷擔任中小企業振興公團理事長，而實際擁有廉航「泰國易斯達航空」的李相稷，則以薪資加生活費共2億2300多萬韓元，聘用文在寅女兒文多惠的丈夫（現已離婚）徐某擔任公司內部高層。

▲▼南韓前總統文在寅在住處附近經營書店「平山書房」。（圖／翻攝自臉書）

檢方還發現，文多惠銀行帳戶存在「不明金流」，懷疑是文在寅妻子、前第一夫人金正淑透過第三方秘密交付5000萬韓元（近新台幣120萬元）給文多惠。另外，檢方也正在調查金正淑2018年以第一夫人身分獨自搭乘總統專機，訪問印度4天3夜的事件。

現任國會議員尹建永曾是文在寅的心腹，他今（9）日接受MBC電台時事廣播節目專訪時透露，文在寅對於最近身邊親友陸續遭到檢方搜查感到「極為憤怒」。

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