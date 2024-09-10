南韓金浦機場工廠屋頂「爆裂物墜落」引燃　疑為北韓垃圾氣球

김포공항 인근 공장서 화재…北풍선 기폭장치 추정물체 발견https://t.co/7l1jPY8ng7 — 연합뉴스 (@yonhaptweet) September 9, 2024

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）從本月4日晚間起「連續5天」向南韓施放垃圾氣球，氣球沿著風向一路從京畿道坡州市往南飄。在此之際，首爾金浦機場附近一座工廠，竟然開始燃起熊熊烈焰，消防當局直到一個多小時後才撲滅火勢，只不過滅火時卻在屋頂發現引爆裝置，研判是綁在北韓垃圾氣球的該裝置釀起火災。

根據《韓聯社》，南韓金浦消防署指出，位於京畿道金浦市高村邑的一座汽車零件製造工廠，本月5日清晨3時20分發生火災，1層樓高的工廠建物慘遭大火燃燒，工廠距離金浦機場只有2到3公里，消防當局直到1個小時17分鐘後才成功撲滅火勢，工廠損失金額粗估介於1至2億韓元（約新台幣478萬元）之間。

豈料，當消防當局在調查起火原因、順便整理火災燃燒後的建築物，卻於昨（9）日上午10時30分，在該棟工廠的屋頂發現一個燒到焦黑的引爆裝置，研判疑似是北韓綁在穢物氣球與垃圾氣球上的引爆裝置，在發現該引爆裝置的過程中，火勢再度從該裝置延燒，消防人員立刻用滅火器將之撲滅。

目前消防當局已經回收該引爆裝置，軍方將與相關單位合作調查，釐清該引爆裝置是否來自北韓垃圾氣球。

工廠經營負責人沈某表示，「在工廠的屋頂上，發現疑似為引爆裝置的2個物體，以及放在垃圾氣球內的紙類。距離這棟起火工廠的10公尺高處，是隨時會有飛機往返的航線，差點釀成大禍。」

據悉，北韓從今年5月底向南韓空飄穢物氣球與垃圾氣球後，儘管尚未引發南韓人員傷亡，卻造成財產上的損失。

包括5月29日北韓穢物氣球墜落至首爾市永登浦區一間物流中心，砸毀車輛的車頂，造成該工廠損失1571萬9000韓元。而在本月8日下午2時，北韓垃圾氣球墜落至坡州市廣灘面一座倉庫的屋頂，引燃火勢，消防當局推估至少造成8729萬3000韓元的損失。