北韓公開「最新」ICBM飛彈發射車　金正恩強調擴張核武庫

▲金正恩前往國防工業企業所視察擁有12軸、24輪的洲際飛彈發射車。（圖／翻攝自朝中社）

記者羅翊宬／編譯

北韓昨（9）日迎來建政76周年紀念日，不僅首次在官媒上公開擁有12軸的洲際彈道飛彈（ICBM）發射車（TEL），其最高領導人金正恩更在演說強調，未來將會貫徹意志、全面擴張核武庫，以核武作為威嚇美國與其軍事同盟的力量。專家分析，北韓可能正在改良或研發洲際彈道飛彈。

根據北韓官媒《朝中社》8日公開的相片，金正恩最近前往隸屬於第2經濟委員會的國防工業企業所視察，只見金正恩將右手放在飛彈發射車的車輪，該輛飛彈發射車擁有12軸、24個車輪，為北韓官媒首度對外公開擁有12軸車輪的飛彈發射車。

▲金正恩9日前往勞動黨中央黨部演講，強調持續擴張核武庫。（圖／達志影像）

南韓《韓聯社》分析，先前北韓所公開擁有最多軸車輪的飛彈發射車，是裝載ICBM火星-17型的11軸、22輪發射車，至於先前使用固態燃料的ICBM火星18型，則是透過9軸、18輪的發射車裝載，因此從火星-17型的飛彈長度（23公尺）、火星18型飛彈長度（20公尺以上）來看，最新公開的飛彈發射車，其裝載飛彈的長度可能比上述更長。

報導從飛彈發射車的外型推斷，認為相片中的飛彈發射車，可能是用來裝載火星-18型，因此研判北韓可能正在改良火星-18型，透過增加火星-18型的長度或重量，延長飛彈的射程、或是提升飛彈的破壞力。

《韓聯社》認為，北韓不排除透過公開新型飛彈發射車的方式，來向美國、南韓等施壓。

▲▼北韓9日在平壤金日成廣場慶祝建政節，金正恩並未出席閱兵。（圖／達志影像）

另外，金正恩也於9日在朝鮮勞動黨中央委員會總部大樓，向黨政指導高層發表標題為「為追求我國的繁榮昌盛奮鬥吧」的談話，表示共和國（指北韓）核戰鬥武力在堅若磐石的指揮體系下運作，並強調未來將會毫無動搖地貫徹其意志，全面推動擴張核武庫的政策，且是以幾何數的狀態擴張核武。

金正恩也表示，如今美國、日本、南韓攜手結合軍事同盟，且強化合作，已經對北韓構成重大威脅，因此未來北韓必須不斷強化核武力量，才能面對擁核敵對國家所施以的威脅。

據悉，今年9月9日建政紀念日，是金正恩掌權以來首度缺席錦繡山太陽宮參謁、閱兵儀式的一次。