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德國下周起「全面邊境管制」至少6個月　收緊移民庇護政策

▲▼2023 年10月，德國聯邦警察在德國與波蘭邊境巡邏時攔截一輛車輛，防止非法移民。（圖／路透）

▲2023年10月，德國警察在與波蘭的邊境攔截一輛車，防止非法移民。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

德國政府宣布對所有陸路邊境強化管制，旨在解決非法移民問題，保護民眾免於跨境犯罪、伊斯蘭極端主義等威脅。不過路透社指出，此舉可能考驗歐盟的團結。

德國聯邦內政部長費瑟（Nancy Faeser）9日表示，邊境管制將從16日起實施，預計為期6個月。此外，政府也設計了一項計畫，讓當局在邊境直接拒絕更多移民。

她表示，德國政府已經通知歐盟執委會及鄰國，而這項臨時措施是「符合歐洲法律的有效拒絕模式」，「我們正在強化內部安全，並且持續反對非法移民的強硬立場。」

申根區（Schengen Area）包含除了賽普勒斯與愛爾蘭以外所有歐盟國家、一共29國，彼此之間正式取消邊境管制，只允許在對於國內安全或公眾政策受到威脅時，才能使用邊境檢查。因此，德國與丹麥、荷蘭、比利時、盧森堡、法國、瑞士、奧地利、捷克與波蘭共享長達3700多公里的陸路邊境。

▲▼德國總理蕭茲（Olaf Scholz）。（圖／路透）

▲德國總理蕭茲（Olaf Scholz）率領的中左翼聯合政府面臨考驗。（圖／路透）

不過，近年移民大量湧入之後，德國已經採取一系列限制，強化針對非法移民的立場。「德國融合與移民研究中心」的研究員恩格勒（Marcus Engler）也認為，柏林的最新限制似乎是在「象徵性」表示，這裡不再需要移民。

德國近期數起致命持刀攻擊案，嫌疑人都是抵達該國尋求庇護的移民，引發民眾擔憂。另類選擇黨（AfD）本月在圖林根邦（Thuringia）大選勝出，是二戰後極右翼政黨首次在地方選舉成為最大黨。民調也顯示，2周後將舉行大選的布蘭登堡邦（Brandenburg），選民最關心問題也是移民。

而在極右翼與保守派利用選民對於公民服務、融合與安全問題的擔憂，支持度持續攀升之際，中左翼總理蕭茲（Olaf Scholz）的聯合政府也正試圖奪回控制權。

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