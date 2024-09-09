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政府發錢了！14筆給付接力入帳　百萬人可領1.8萬元

9月發錢了！勞保局14項給付接力入帳「集中這3天」…勞保年金、國民年金何時發放？別忘記刷存摺

▲9月的錢來了！勞保局14項給付入帳。（圖／shutterstock）

圖文／今周刊

9月政府發錢了！符合資格的人，記得去刷下存摺看錢進來了沒有，依照勞保局行事曆，9月將陸續發放14筆款項，包括勞保年金、國民年金、勞退月退休金、老農津貼等各項給付，其中最多人領的勞保年金將於9月27日入帳。

據勞保局統計，勞保年金請領人數達185.7萬人，總金額來到346.8億元，平均每人可領1萬8675元。

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政府發錢了，快去刷存摺看你進帳多少？根據勞保局行事曆，自9月8日至9月30日，有14筆錢將入帳，分別是7/12的國民年金保險生育給付，9/16的國民年金保險喪葬給付，9/19為國民年金保險生育給付。

月底部分，9/20有兩筆分別是老農津貼入帳日、以及農民月退休儲金入帳日。9/25為國民年金保險老年基本保證年金以及國民年金保險原住民給付9/26為國民年金保險生育給付。

至於9/27有3筆入帳，分別是最多人領的就是勞保年金、職保年金給付以及勞退月退休金(首發案)。9/30有6筆，為產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助、國保身心障礙年金給付併計勞保年資、國民年金保險老年年金給付、國民年金保險身心障礙（基本保證）年金、國民年金保險遺屬年金、國民年金保險喪葬給付。

據勞保局統計，勞保年金請領人數達185.7萬人，總金額來到346.8億元，平均每人可領1萬8675元。

9月勞保局給付一次看

9/12

國民年金保險生育給付預定入帳日

9/16

國民年金保險喪葬給付預定入帳日

9/19

國民年金保險生育給付預定入帳日

9/20

老農津貼入帳日

農民月退休儲金入帳日

9/25

國民年金保險老年基本保證年金預定入帳日

國民年金保險原住民給付預定入帳日

9/26

國民年金保險生育給付預定入帳日

9/27

勞保年金給付預定入帳日

職保年金給付預定入帳日

勞退月退休金(首發案)預定入帳日

9/30

產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助預定入帳日

國保身心障礙年金給付併計勞保年資預定入帳日

國民年金保險老年年金給付預定入帳日

國民年金保險身心障礙（基本保證）年金預定入帳日

國民年金保險遺屬年金預定入帳日

國民年金保險喪葬給付預定入帳日

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關鍵字：

今周刊給付政府補助勞保局勞保年金

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