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22年來首次！　德國軍艦「可能穿越台灣海峽」

▲▼德國海軍法蘭克福補給艦（Frankfurt am Main）。（圖／路透）

▲德國海軍法蘭克福補給艦（Frankfurt am Main）。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

德國海軍兩艘艦艇目前正在印太地區訪問，外傳很有可能睽違22年再次通過台灣海峽。德國海軍任務小組指揮官舒爾茲（Axel Schulz）拒絕確認此事，但他曾表示，若德國軍艦通過台灣海峽，預計將受到中國海軍及其他力量的密切監視。

根據《路透社》報導，舒爾茲6日在停靠南韓仁川港的德國巡防艦巴登符騰堡號（Baden-Wuerttemberg）甲板上表示，「安全且穩定的航道，特別是從東南亞到歐洲及美國，是促進我們各國經濟繁榮的先決條件。」

當被問及在前往菲律賓馬尼拉的途中，是否會穿越台灣海峽時，舒爾茲向記者表示，提前透露軍艦的計劃違反作戰安全原則，「這次部署的主要目的是重申德國致力於基於規則的國際秩序，同時與夥伴和盟友進行信任合作，交流理念並防止可能的衝突。」

先前報導指出，德國海軍巡防艦「巴登符騰堡號」和補給艦「法蘭克福號」（Frankfurt am Main）將於9月通過台灣海峽；那將是德國海軍自2002年以來，首度穿越台灣海峽。

舒爾茲8月時曾表示，若德國軍艦通過台灣海峽，預計將受到中國海軍及其他力量的密切監視，但他並不打算採取額外的安全措施，認為這與通過英吉利海峽或北海無異。

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