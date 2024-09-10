碳費起徵「每公噸300元至500元」　李彥秀點政府3不足：須打擊通膨

▲李彥秀。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

環境部9日上午召開第5次碳費費率審議會，審議委員初步建議，一般費率起徵價格每公噸300到500元，預計2030年將調升到1200至1800元，優惠費率則保留至下次會議討論。對此，國民黨立委李彥秀表示，台灣進入「碳有價」時代是正確方向，但政府在「降低企業衝擊」、「引導企業改善碳排放」和「避免綠色通膨」方面仍有不足，政府必須啟動跨部會機制，打擊蠢蠢欲動的通膨巨獸。

李彥秀說明，台灣將於明年1月開始起徵的碳費，初期徵收對象為排碳超過2.5噸的電力、燃氣供應業及製造業，預估收費對象約500廠，收費對象的溫室氣體排放量，總共預估約1.5億餘公噸二氧化碳當量，約占全國總排放量54％。昨天環境部召開第五次碳費費率審議會，審議委員初步建議，一般費率起徵價格每公噸300到500元，預計2030年將調升到1200至1800元，優惠費率則保留至下次會議討論。

李彥秀提到，善盡地球公民責任，落實《氣候變遷因應法》，接軌國際碳交易市場，台灣正式進入「碳有價」的時代，絕對是一條正確的道路。但是在「降低企業衝擊」、「引導業改善碳排」以及「避免綠色通膨」三件事情上，政府恐怕仍是「說的太多，做的太少」。

首先，李彥秀認為，在「降低企業衝擊」部分，以中鋼為例，中鋼2022年碳排量約1,966萬噸，若以每公噸300低標計算，1年碳費高達58億元，但中鋼去年稅後淨利才16.82億元，碳費恐怕吃掉全部的獲利。大企業或許還有本錢吸收碳費徵收，抑或將碳費成本轉嫁到產品之上，但是台灣超過163萬家中小企業，早晚都必須面對碳費成本，政府的協助與輔導方案顯然遠遠不足。

第二，李彥秀說，碳費是「經濟手段」而非「財政工具」，徵收目的是為促進企業碳排的實質減量，「提供企業更優惠的融資改善設備」，以及「優惠費率提供給減量目標高於國家目標的『綠色企業』」必須雙管齊下；第三，不論稱之為「綠色通膨」或是「綠色成本」，碳費的徵收，無可避免將增加企業的生產成本，英國倫敦政治經濟學院（LSE）評估認為，以碳費每噸300元推估，會造成一年GDP減損0.32%，造成物價上漲0.62%。

李彥秀說，再加上明年軍公教調薪3%以及電價調漲變數的「預期」與「哄抬」心理，政府必須啟動跨部會機制，打擊蠢蠢欲動的通膨巨獸。台灣民眾環保意識先進，近七成民意支持碳費制度，民氣可用之外，政府的腳步也要跟得上才行。

