點頭就能接電話！AirPods 4貼合度更升級　AirPods Max新色曝光

▲AirPods 4 。（圖／蘋果官網）



記者張靖榕、蘇晟彥／綜合報導

蘋果今年秋季發表會10日凌晨正式發表，其中推出2款新的AirPods 4、AirPods Pro 2 與新顏色的AirPods Max。全系列AirPods與新色AirPods Max即日起開放預訂，9月20日上市。

AirPods 4

蘋果今年推出2款藍牙耳機AirPods 4，是該公司迄今最佳的開放式耳機，提供更上一層樓的貼合度與舒適度，包括一般版AirPods 4和「具主動式降噪」功能的AirPods 4，打造貼合各種耳型、最舒適的耳機，而跟上AI浪潮，當使用AirPods 4時可以透過點頭、搖頭進行控制，這也代表會有更小的充電盒，同時支援無線充電。

「主動降躁」的AirPods 4，售價相較於一般版本多出50美金，將「主動式降噪」功能引進了開放式耳機設計。具備「主動式降噪」功能的 AirPods 4 在升級版麥克風、H2 晶片之力和先進的運算音訊加持下，能夠幫助降低飛機引擎與都市交通等環境噪音。

▲AirPods 4。（圖／蘋果官網）



具備「主動式降噪」功能的 AirPods 4 藉由軟硬體整合運作，提供最自然的聆聽體驗，並加入「通透模式」等智慧功能，讓使用者能時時注意周遭環境；「適應性音訊」可根據使用者環境條件，動態融合「通透模式」與「主動降噪」功能；以及「對話感知」會在使用者與旁人說話時，自動降低媒體播放音量。

「Siri 互動功能」可感測點頭和搖頭來控制耳機，例如朋友來電時，Siri會主動詢問是否接聽，只要點頭就能自動接通電話，搖頭就可以拒接。

AirPods 4定價為4,490元、「主動降噪版」AirPods 4為5,990元，即日起開放預購，9月20日開賣。

AirPods Pro 2

蘋果為 AirPods Pro 帶來了聽力健康功能：聽力保護、聽力測試和助聽器等功能，將會在秋季推出，首發將在100多個地區上線。

AirPods Max

AirPods Max 現在擁有五種美麗的新顏色，包括午夜色、星光色、藍色、橙色與紫色，外觀與 Mac、iPad 等其他 Apple 產品相得益彰。此外，AirPods Max 現在也能夠支援 USB-C 充電方式，不論在家或在外使用都更方便。

▲AirPods Max新色曝光。（圖／翻攝蘋果官網）



新版AirPods Max擁有5種全新顏色，午夜色、星光色、藍色、橙色與紫色。定價維持1萬7990元，9月20日開賣。