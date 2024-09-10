蘋果亮點一次看！全新iPhone 16系列、AirPods 4、Apple Watch 10

▲蘋果推出iPhone 16系列新機。（圖／翻攝蘋果官網）



記者張靖榕、蘇晟彥／綜合報導

蘋果秋季發表會10日凌晨正式發表，本次登場新品包含外界矚目的iPhone 16系列、Apple Watch與AirPods。新產品登場也同樣也超狂新AI相關功能，《ETtoday新聞雲》為讀者完整整理發表會內容，一看就懂懶人包。

今年秋季發表會新品包括iPhone 16系列、Apple Watch Series 10、Apple Watch Ultra 2（新顏色）、AirPods 4、AirPods Pro 2。

iPhone 16平價系列

搭載A18晶片的平價版iPhone 16、iPhone 16 Plus，CPU比A16晶片快30%，可遊玩3A遊戲，今年推出湛海藍、湖水綠、白、黑、粉紅共5色，螢幕尺寸仍為6.1吋和6.7吋。機身一樣以航太及金屬打造，比初代多出50%硬度、是其他智慧型手機的2倍，在電量方便也加大了電池容量。

▲平價版iPhone 16新色曝光。（圖／翻攝蘋果官網）



機身部分將多出操作按鈕（Action Button）、相機控制（Camera Control），分別可以自定義習慣的使用App、直接滑動手指來放大和縮小相機焦距。

在AI方面，蘋果建立全新使用方式，包括統整通知、生成摘要回顧重點內容，也可透過Writing Tools校對與加強寫作品質，此外還能打造原創Genmoji，Image Playground則能讓用戶快速創造出趣味圖片。

還有，蘋果推出與三星類似的「搜尋圈」功能，蘋果稱此功能為「智能視覺」，透過照片就可以立刻搜尋相關資訊，包含餐廳營業時間、寵物品種等等，這些功能可以直接透過相機控制（Camera Control）直接搜尋。

iPhone 16與iPhone 16 Plus都配有4800萬像素Fusion相機，能夠2倍望遠，全新超廣角相機支援微距攝影。

iPhone 16 Pro系列



iPhone 16 Pro系列則搭載全新A18 Pro晶片，運行相同工作量的速度比上一款還要快15％，同時電量消耗降低20%，，它也是基於 3nm 技術建構的。它擁有比 A17 Pro 更快、更有效率的神經引擎。一樣支援Apple Intelligence功能，但中文服物必須等到2025年才支援。

▲iPhone 16 Pro系列新色。（圖／翻攝蘋果官網）



Phone 16 Pro為6.3吋、iPhone 16 Pro Max為6.9吋，機身採用5級鈦金屬，邊框則是迄今最薄產品，系列色有鈦金沙漠色、鈦金原色、鈦金白色、鈦金黑色共4色。

鏡頭方面，搭載4800 萬畫素超廣角相機、超廣角鏡頭、支援微距拍攝、支援空間拍攝，影片拍攝將可以支援到4K、120fps。同樣有「搜尋圈」功能。





型號 128GB 256GB 512GB 1TB 開賣日 iPhone 16 (湛海藍/湖水綠/粉紅/白/黑) NT$29,900 NT$33,400 NT$40,400 - 9/13(五)預購; 9/20(五)開賣 iPhone 16 Plus (湛海藍/湖水綠/粉紅/白/黑) NT$32,900 NT$36,400 NT$43,400 - 9/13(五)預購; 9/20(五)開賣 iPhone 16 Pro (鈦金黑色/鈦金白色/鈦金原色/鈦金沙漠色) NT$36,900 NT$40,400 NT$47,400 NT$54,400 9/13(五)預購; 9/20(五)開賣 iPhone 16 Pro Max (鈦金黑色/鈦金白色/鈦金原色/鈦金沙漠色) - NT$44,900 NT$51,900 NT$58,900 9/13(五)預購; 9/20(五)開賣

Apple Watch

Apple Watch Series 10是迄今最大螢幕機種，比上一代大30%，度上面則僅有9.7mm，比上一代減少了10%，因為從不銹鋼換成拋光鈦金屬，重量也降低了20%。

官方表示，這一代的螢幕將設計成最容易閱讀的機種，將可以將字體放大，且不會影響可以閱讀的內容，而也是首款採用OLED的表面，在傾斜角度觀看亮度將可以提高40%，讓訊息更容易看清楚。而這代也將採用全新的充電設計，只要30分鐘就可以達到80%的電量，充滿將可以使用18小時。

▲APPLE Watch 10系列。（圖／翻攝蘋果官網）



在Series 10可以透過App注意健康相關問題，尤其針對全球超過數億人有的「睡眠中止症」，這次將可以偵測「呼吸紊亂」，了解自己在睡眠時是否安穩，當偵測到重度睡眠障礙時將會提醒使用者，這個技術將會迅速在各地區上線，同時Series 9 跟 Apple Watch Ultra 2也將可以使用此功能。

現在可以透過 Apple Watch Series 10 上的內建揚聲器播放音訊。使用者現在除了撥打通話之外，也可以直接在 Apple Watch 聆聽一系列 App 的音訊，包括 Apple Music、Apple Podcast、Apple Books 和其他第三方 App。

Apple Watch Series 10 也使用了在 4 核心神經網路引擎上運行的新型語音隔離神經網絡，以降低電話或 FaceTime 語音通話的背景噪音，因此，使用者的聲音在通話者端聽起來清脆而清晰，即使在滿座餐廳、城市街道或戶外颳風等嘈雜環境中，音訊都能保持清楚。

Apple Watch Series 10定價：

42mm鋁金屬為1萬3500元起

46mm為1萬4500元起

42mm鈦金屬為2萬3900元起

46mm為2萬5400元起

即日起預購，9月20日開賣。

Apple Watch Ultra 2

在Apple Watch Ultra 2方面，如外界預料並沒有推出3代，則主要推出全新錶帶、外殼。全新黑色鈦金屬外觀的Apple Watch Ultra 2，經客製化噴砂處理，在5 級鈦金屬上塗以類鑽碳膜物理氣相沉積塗層，耐用抗刮程度升級，水晶玻璃錶背則是黑色鋯石。

黑色鈦金屬款Apple Watch Ultra 2定價維持2萬7900元，和鈦金屬米蘭式錶環及新顏色越野錶環、高山錶環與海洋錶帶即日起開放預購，9月20日開賣。

AirPods

蘋果今年推出2款藍牙耳機AirPods 4，包括一般版AirPods 4和「具主動式降噪」功能的AirPods 4，打造貼合各種耳型、最舒適的耳機，而跟上AI浪潮，當使用AirPods 4時可以透過點頭、搖頭進行控制，這也代表會有更小的充電盒，同時支援無線充電。

「主動降躁」的AirPods 4，售價相較於一般版本多出50美金，將「主動式降噪」功能引進了開放式耳機設計。具備「主動式降噪」功能的 AirPods 4 在升級版麥克風、H2 晶片之力和先進的運算音訊加持下，能夠幫助降低飛機引擎與都市交通等環境噪音。

具備「主動式降噪」功能的 AirPods 4 藉由軟硬體整合運作，提供最自然的聆聽體驗，並加入「通透模式」等智慧功能，讓使用者能時時注意周遭環境；「適應性音訊」可根據使用者環境條件，動態融合「通透模式」與「主動降噪」功能；以及「對話感知」會在使用者與旁人說話時，自動降低媒體播放音量。

「Siri 互動功能」可感測點頭和搖頭來控制耳機，例如朋友來電時，Siri會主動詢問是否接聽，只要點頭就能自動接通電話，搖頭就可以拒接。

AirPods 4定價為4,490元、「主動降噪版」AirPods 4為5,990元，即日起開放預購，9月20日開賣。

AirPods Pro 2

蘋果為 AirPods Pro 帶來了聽力健康功能：聽力保護、聽力測試和助聽器等功能，將會在秋季推出，首發將在100多個地區上線。

AirPods Max

AirPods Max 現在擁有五種美麗的新顏色，包括午夜色、星光色、藍色、橙色與紫色，外觀與 Mac、iPad 等其他 Apple 產品相得益彰。此外，AirPods Max 現在也能夠支援 USB-C 充電方式，不論在家或在外使用都更方便。

▲AirPods Max新色曝光。（圖／翻攝蘋果官網）



新版AirPods Max擁有5種全新顏色，午夜色、星光色、藍色、橙色與紫色。定價維持1萬7990元，9月20日開賣。